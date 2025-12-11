Ήπιος καιρός για τις επόμενες ημέρες με τοπικές βροχές: Αβεβαιότητα για τα Χριστούγεννα

Η χώρα παραμένει εκτός των πιο έντονων βαρομετρικών συστημάτων μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου - Η κατάσταση ενδέχεται να αλλάξει προς τα Χριστούγεννα





Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει σε πρόσφατη ανάρτησή του πως η Ελλάδα παραμένει στην περιφέρεια των βαρομετρικών συστημάτων, τα οποία κινούνται κυρίως δυτικά και βόρεια, επηρεάζοντας την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι οι βροχοπτώσεις που αναμένονται στη χώρα θα είναι περιορισμένες και τοπικού χαρακτήρα, χωρίς ενδείξεις για εκτεταμένα ή επίμονα φαινόμενα σε πανελλαδική κλίμακα.

















Τα σενάρια για μετά τις 17 Δεκεμβρίου δείχνουν μια πιθανή μεταβολή του καιρού, με τη διακύμανση της θερμοκρασίας να είναι μεγαλύτερη και τον υετό να γίνεται πιο δύσκολα προβλέψιμος. Η διαφορά μεταξύ των μοντέλων αυξάνεται και αυτό είναι το χαρακτηριστικό σημάδι ότι η πρόγνωση εισέρχεται σε περίοδο χαμηλής προβλεψιμότητας.



Αυτό σημαίνει ότι αν και ο καιρός παραμένει ήπιος για το άμεσο μέλλον, η συνολική εικόνα για τον καιρό των Χριστουγέννων δεν είναι ακόμα «κλειδωμένη» και χρειάζεται προσοχή. Οι προγνώσεις ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, οπότε η παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων θα συνεχιστεί με ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα.



Ο καιρός σήμερα Στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια, στην Κρήτη και στο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Σποραδικές πρόσκαιρες βροχές θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και ενδεχομένως στην Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους. Η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.



Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 12 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 3 έως 15, στην Ήπειρο από 3 έως 16, στην Στερεά από 2 έως 17, στην Πελοπόννησο από 5 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 17, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 14, στις Κυκλάδες από 11 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 13 έως 17 και στην Κρήτη από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.



Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4, στο Ιόνιο, το κεντρικό και νότιο Αιγαίο και από το βράδυ στα βόρεια τοπικά έως 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα βορειοανατολικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν βόρεοι 3 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Ο καιρός την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές προβλέπονται στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.