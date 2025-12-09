Τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή σε 50χρονο για τον ξυλοδαρμό Πακιστανού στα Φάρσαλα
Όπως ισχυρίστηκε ο δράστης προσπάθησε να αμυνθεί όταν το θύμα έβγαλε σουγιά για να του επιτεθεί, λόγω οικονομικών διαφορών
Σε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου 50χρονος Λαρισαίος, που επιτέθηκε και τραυμάτισε με ξύλο έναν 42χρονο Πακιστανό το 2023 σε χωριό των Φαρσάλων.
Σύμφωνα με το taxydromos.gr, το θύμα είχε εντοπιστεί αιμόφυρτο στην είσοδο του χωριού και μεταφέρθηκε από περαστικούς στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για επτά μέρες με κάταγμα στο χέρι και θλαστικά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.
Για τον τραυματισμό είχε συλληφθεί ο 50χρονος, ο οποίος κατηγορήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, απειλή, οπλοφορία και οπλοχρησία μετά από επίθεση που είχε ρατσιστικά χαρακτηριστικά.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο κατηγορούμενος απολογούμενος στο δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι χτύπησε στον 42χρονο από θέση άμυνας και όχι επίθεσης. Τόνισε ότι όταν του ζήτησε χρήματα που του είχε δανείσει, ο παθών τράβηξε με σουγιά και ο ίδιος αναγκάστηκε να αρπάξει ξύλο για να τον αφοπλίσει.
Είπε ότι είχε δώσει δανεικά στον 42χρονο για να κηδέψει συγγενικό του πρόσωπο με την προϋπόθεση να εργαστεί στα χωράφια του. Ωστόσο, όπως ισχυρίστηκε, ο 42χρονος δεν παρουσιάστηκε ποτέ για εργασία και γι’ αυτόν τον λόγο του ζήτησε τα χρήματά του πίσω.
Επισημαίνεται ότι ο παθών δεν ήταν παρών στο δικαστήριο καθώς απουσιάζει στην πατρίδα του. Στο δικαστήριο αναγνώστηκε κατάθεσή του με τη οποία φέρεται να παίρνει πίσω την αρχική του κατάθεση στην αστυνομία για την επίθεση.
Τελικά, ο 50χρονος καταδικάστηκε για επικίνδυνη σωματική βλάβη και οπλοφορία, ενώ μετά την ανακοίνωση της απόφασης άσκησε έφεση.
Του είχε δανείσει χρήματαΑρνήθηκε κατηγορηματικά ότι επιτέθηκε στον παθόντα για λόγους ρατσισμού, υποστηρίζοντας ότι προ διμήνου από το περιστατικό τον είχε απασχολήσει στα χωράφια του.
