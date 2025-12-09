Οικονομική ενίσχυση 1.000€ για κάθε παιδί που γεννιέται στο Δήμο Σουλίου

Ψηφίστηκε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου, η πρόταση του δημάρχου για χορήγηση επιδόματος 1.000€ για κάθε παιδί που θα γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2026, σε οικογένειες που είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή απόφαση για τα δεδομένα της ελληνικής επαρχίας.Η έμπρακτη στήριξη των υφιστάμενων οικογενειών και η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία νέων, κρίθηκε επιβεβλημένη, με δεδομένο ότι οι γεννήσεις στο Δήμο μειώνονται ετησίως, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός μας να γερνάει σταδιακά και να συρρικνώνεται, ενώ τα σχολεία κλείνουν. Η ενίσχυση των 1.000€ θα προσφέρει μια άμεση οικονομική ανακούφιση, μειώνοντας το οικονομικό βάρος των πρώτων μηνών μετά τη γέννηση του παιδιού και καλύπτοντας βασικές ανάγκες όπως η αγορά βρεφικού εξοπλισμού, τροφών και ειδών φροντίδας. Με νέα απόφαση του Δήμου και ανακοίνωση θα καθοριστούν με λεπτομέρεια οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση από τους ενδιαφερόμενους.Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Σουλίου«Το συγκεκριμένο βοήθημα ήταν μια από τις δεσμεύσεις μας που με χαρά είδαμε να αγκαλιάζεται και από την αντιπολίτευση. Δεν αρκεί μόνο να παρατηρούμε τη συρρίκνωση του πληθυσμού μας ως απλοί θεατές. Είναι χρέος μας να στηρίξουμε τις νέες και υπάρχουσες οικογένειες με κάθε τρόπο. Επενδύουμε στην ελληνική οικογένεια, επενδύουμε στην ελληνική επαρχία, επενδύουμε στο μέλλον του τόπου μας»Ο Δήμος Σουλίου ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και υπάγεται στην Περιφέρεια Ηπείρου. Συστάθηκε το 2011 με το πρόγραμμα «Καλλικράτης», από τη συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων, Παραμυθιάς, Αχέροντα και της Κοινότητας Σουλίου. Έχει πληθυσμό 8.759 κατοίκων, σύμφωνα με την Απογραφή του 2021. Έδρα του Δήμου, είναι η κωμόπολη Παραμυθιά. Η Σαμονίδα έχει ορισθεί «ιστορική έδρα» του Δήμου Σουλίου.