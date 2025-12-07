Επαναλειτουργεί αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης: Το πρόγραμμα των δρομολογίων
ΕΛΛΑΔΑ
Επαναλειτουργεί αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης: Το πρόγραμμα των δρομολογίων

Η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, γίνεται τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο

Επαναλειτουργεί αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης: Το πρόγραμμα των δρομολογίων
Αύριο Δευτέρα (8/12) θα επαναλειτουργήσει για το επιβατικό κοινό η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο, κατέστη δυνατή χάρη στην επιτυχή και ταχύτερη ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου κύκλου δοκιμών συστημάτων και συρμών του ενιαίου πλέον δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Παρότι οι δοκιμές θα συνεχιστούν και μετά την επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, αποφασίστηκε η λειτουργία του Μετρό να πραγματοποιείται με πλήρες ωράριο κατά την εορταστική περίοδο, εξασφαλίζοντας καλύτερη εξυπηρέτηση για το επιβατικό κοινό και ομαλή μετακίνηση στην πόλη.

Στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, το πρόγραμμα δρομολογίων της βασικής γραμμής θα αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα παρακάτω:

Πρόγραμμα δρομολογίων Δευτέρα (8/12) έως και Σάββατο (20/12)

Δευτέρα έως Παρασκευή - Αναχώρηση πρώτου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 06:30, Αναχώρηση τελευταίου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 23:00.

Σάββατο & Κυριακή - Αναχώρηση πρώτου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 08:00, Αναχώρηση τελευταίου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 23:00.

Πρόγραμμα δρομολογίων από Κυριακή (21/12) έως Κυριακή (4/1)

Δευτέρα έως Πέμπτη - Αναχώρηση πρώτου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 05:30, Αναχώρηση τελευταίου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 00:30.

Παρασκευή & Σάββατο - Αναχώρηση πρώτου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 05:30, Αναχώρηση τελευταίου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 02:00.

Κυριακή - Αναχώρηση πρώτου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 05:30, Αναχώρηση τελευταίου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 00:30.

Από τη Δευτέρα (5/1) το πρόγραμμα δρομολογίων θα είναι το εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή - Αναχώρηση πρώτου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 06:30,  Αναχώρηση τελευταίου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 23:00.

Σάββατο & Κυριακή - Αναχώρηση πρώτου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 08:00, Αναχώρηση τελευταίου συρμού από τερματικούς σταθμούς: 23:00.
