Κίνηση τώρα: Τροχαίο με τραυματία στην Κηφισίας, σύγκρουση ΙΧ με μηχανή πριν την Κατεχάκη - Live η κίνηση στους δρόμους

Τροχαίο με έναν τραυματία στην Κηφισίας

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου και το πρωί της Τετάρτης (3/12) με τον Κηφισό, τη Λεωφόρο Αθηνών, την Λεωφόρο Κηφισίας το κέντρο και την Αττική Οδό να καταγράφουν τη μεγαλύτερηΠριν από λίγο, σημειώθηκε τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία στη λεωφόρο Κηφισίας.Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα αυτοκίνητο και μια μηχανή που συγκρούστηκαν μεταξύ τους υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.Από τη σύγκρουση που σημειώθηκε πριν τη συμβολή της Κατεχάκης με την Κηφισίας, τραυματίστηκε σοβαρά ο αναβάτης της μηχανής.Συγκεκριμένα, στον Κηφισό παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα και στα δυο ρεύματα. Όσον αφορά, την άνοδο η δυσχέρεια ξεκινά από την λεωφόρο Αθηνών και φτάνει έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ενώ στο ρεύμα καθόδου η κατάσταση χωλαίνει από τις τρεις γέφυρες και αποφορτίζεται μετά την Ιερά Οδό.Την ίδια ώρα, σημαντικές είναι και οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισίας και κυρίως στο ρεύμα της ανόδου, στη λεωφόρο Σχιστού καθώς και σε δρόμους γύρω από το κέντρο όπως η Σταδίου, η Πατησίων, η Βασιλίσσης Σοφίας και η λεωφόρος Αλεξάνδρας.Σύμφωνα με την νεότερηαυξημένη κυκλοφορία σημειώνεται στους εξής δρόμους:-Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)-Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)-Λιμάνι Πειραιά