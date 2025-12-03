Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Κίνηση τώρα: Τροχαίο με τραυματία στην Κηφισίας, σύγκρουση ΙΧ με μηχανή πριν την Κατεχάκη - Live η κίνηση στους δρόμους
Κίνηση τώρα: Τροχαίο με τραυματία στην Κηφισίας, σύγκρουση ΙΧ με μηχανή πριν την Κατεχάκη - Live η κίνηση στους δρόμους
Καθυστερήσεις παρατηρούνται στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου και το πρωί της Τετάρτης (3/12) με τον Κηφισό, τη Λεωφόρο Αθηνών, την Λεωφόρο Κηφισίας το κέντρο και την Αττική Οδό να καταγράφουν τη μεγαλύτερη κίνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα αυτοκίνητο και μια μηχανή που συγκρούστηκαν μεταξύ τους υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Από τη σύγκρουση που σημειώθηκε πριν τη συμβολή της Κατεχάκης με την Κηφισίας, τραυματίστηκε σοβαρά ο αναβάτης της μηχανής.
Συγκεκριμένα, στον Κηφισό παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα και στα δυο ρεύματα. Όσον αφορά, την άνοδο η δυσχέρεια ξεκινά από την λεωφόρο Αθηνών και φτάνει έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ενώ στο ρεύμα καθόδου η κατάσταση χωλαίνει από τις τρεις γέφυρες και αποφορτίζεται μετά την Ιερά Οδό.
Την ίδια ώρα, σημαντικές είναι και οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισίας και κυρίως στο ρεύμα της ανόδου, στη λεωφόρο Σχιστού καθώς και σε δρόμους γύρω από το κέντρο όπως η Σταδίου, η Πατησίων, η Βασιλίσσης Σοφίας και η λεωφόρος Αλεξάνδρας.
Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας αυξημένη κυκλοφορία σημειώνεται στους εξής δρόμους:
-Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
-Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)
-Λιμάνι Πειραιά
Δείτε εδώ τον live χάρτη με την κίνηση στους δρόμους
Τροχαίο με έναν τραυματία στην ΚηφισίαςΠριν από λίγο, σημειώθηκε τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία στη λεωφόρο Κηφισίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα αυτοκίνητο και μια μηχανή που συγκρούστηκαν μεταξύ τους υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Από τη σύγκρουση που σημειώθηκε πριν τη συμβολή της Κατεχάκης με την Κηφισίας, τραυματίστηκε σοβαρά ο αναβάτης της μηχανής.
Πού έχει κίνηση τώρα
Συγκεκριμένα, στον Κηφισό παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα και στα δυο ρεύματα. Όσον αφορά, την άνοδο η δυσχέρεια ξεκινά από την λεωφόρο Αθηνών και φτάνει έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ενώ στο ρεύμα καθόδου η κατάσταση χωλαίνει από τις τρεις γέφυρες και αποφορτίζεται μετά την Ιερά Οδό.
Την ίδια ώρα, σημαντικές είναι και οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισίας και κυρίως στο ρεύμα της ανόδου, στη λεωφόρο Σχιστού καθώς και σε δρόμους γύρω από το κέντρο όπως η Σταδίου, η Πατησίων, η Βασιλίσσης Σοφίας και η λεωφόρος Αλεξάνδρας.
Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας αυξημένη κυκλοφορία σημειώνεται στους εξής δρόμους:
-Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
-Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)
-Λιμάνι Πειραιά
Δείτε εδώ τον live χάρτη με την κίνηση στους δρόμους
Η κίνηση στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 3, 2025
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10'-15' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄ από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/MU6hFQSPjx
Ειδήσεις σήμερα
Οικογενειακή τραγωδία στο Κερατσίνι: Ηλικιωμένοι πέθαναν πλάι - πλάι στο μπαλκόνι, είχαν χάσει και τον γιο τους
Ο Ανδρέας Λοβέρδος μίλησε για τη σύλληψη του γιου του για επικίνδυνη οδήγηση: Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του
Έσπασε τη σιωπή του ο Ομπράντοβιτς: Έδωσα ό,τι μπορούσα, μην μου κρατάτε κακία, ο πρόεδρος φέρει την ευθύνη για την κατάσταση στην Παρτίζαν
Οικογενειακή τραγωδία στο Κερατσίνι: Ηλικιωμένοι πέθαναν πλάι - πλάι στο μπαλκόνι, είχαν χάσει και τον γιο τους
Ο Ανδρέας Λοβέρδος μίλησε για τη σύλληψη του γιου του για επικίνδυνη οδήγηση: Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του
Έσπασε τη σιωπή του ο Ομπράντοβιτς: Έδωσα ό,τι μπορούσα, μην μου κρατάτε κακία, ο πρόεδρος φέρει την ευθύνη για την κατάσταση στην Παρτίζαν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα