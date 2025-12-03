Κίνηση τώρα: Τροχαίο με τραυματία στην Κηφισίας, σύγκρουση ΙΧ με μηχανή πριν την Κατεχάκη - Live η κίνηση στους δρόμους
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου και το πρωί της Τετάρτης (3/12) με τον Κηφισό, τη Λεωφόρο Αθηνών, την Λεωφόρο Κηφισίας το κέντρο και την Αττική Οδό να καταγράφουν τη μεγαλύτερη κίνηση.

Τροχαίο με έναν τραυματία στην Κηφισίας 

Πριν από λίγο, σημειώθηκε τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία στη λεωφόρο Κηφισίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα αυτοκίνητο και μια μηχανή που συγκρούστηκαν μεταξύ τους υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σύγκρουση που σημειώθηκε πριν τη συμβολή της Κατεχάκης με την Κηφισίας, τραυματίστηκε σοβαρά ο αναβάτης της μηχανής.

Πού έχει κίνηση τώρα 


Συγκεκριμένα, στον Κηφισό παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα και στα δυο ρεύματα. Όσον αφορά, την άνοδο η δυσχέρεια ξεκινά από την λεωφόρο Αθηνών και φτάνει έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ενώ στο ρεύμα καθόδου η κατάσταση χωλαίνει από τις τρεις γέφυρες και αποφορτίζεται μετά την Ιερά Οδό.

Την ίδια ώρα, σημαντικές είναι και οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισίας και κυρίως στο ρεύμα της ανόδου, στη λεωφόρο Σχιστού καθώς και σε δρόμους γύρω από το κέντρο όπως η Σταδίου, η Πατησίων, η Βασιλίσσης Σοφίας και η λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας αυξημένη κυκλοφορία σημειώνεται στους εξής δρόμους:

Κλείσιμο
-Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
-Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)
-Λιμάνι Πειραιά

Δείτε εδώ τον live χάρτη με την κίνηση στους δρόμους


Η κίνηση στην Αττική Οδό



