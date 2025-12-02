Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν μια 42χρονη και μια 46χρονη γιατί προκάλεσαν τροχαία οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Τροχαίο

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν μια 42χρονη και μια 46χρονη γιατί προκάλεσαν τροχαία οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ

Σε Τούμπα και Θέρμη συνέβησαν τα δύο περιστατικά, ενώ από τα ατυχήματα προέκυψαν μόνο υλικές ζημιές

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν μια 42χρονη και μια 46χρονη γιατί προκάλεσαν τροχαία οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ
Δύο γυναίκες συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκηγια εμπλοκή σε ισάριθμα τροχαία ατυχήματα υλικών ζημιών και από την αλκοολομέτρηση που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Για το πρώτο τροχαίο, που έγινε χθες το πρωί στην Τούμπα, συνελήφθη μία 42χρονη, ενώ για το δεύτερο, το οποίο συνέβη το βράδυ της Δευτέρας σε περιοχή του δήμου Θέρμης, μία 46χρονη.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης (αντίστοιχα), με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα.

