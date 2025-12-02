Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν μια 42χρονη και μια 46χρονη γιατί προκάλεσαν τροχαία οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ
Σε Τούμπα και Θέρμη συνέβησαν τα δύο περιστατικά, ενώ από τα ατυχήματα προέκυψαν μόνο υλικές ζημιές
Δύο γυναίκες συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκηγια εμπλοκή σε ισάριθμα τροχαία ατυχήματα υλικών ζημιών και από την αλκοολομέτρηση που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.
Για το πρώτο τροχαίο, που έγινε χθες το πρωί στην Τούμπα, συνελήφθη μία 42χρονη, ενώ για το δεύτερο, το οποίο συνέβη το βράδυ της Δευτέρας σε περιοχή του δήμου Θέρμης, μία 46χρονη.
Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης (αντίστοιχα), με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα.
