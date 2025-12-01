«Ήμουν εκεί, παρών, τα είδα όλα»: Ένα χρόνο μετά τη δολοφονία της άτυχης Δέσποινας στο Αγγελοχώρι, ο γιος της περιγράφει το έγκλημα από τον ίδιο της τον σύζυγο

Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, λίγες ημέρες νωρίτερα είχε παρατηρήσει ένα σημάδι στα χείλη της συζύγου του, το οποίο συνέπεσε με το γεγονός ότι είχε επιστρέψει στο σπίτι ο 30χρονος γιος της, ο οποίος ζούσε για επτά χρόνια στην Κρήτη.Σύμφωνα με τις καταθέσεις των παιδιών της άτυχης γυναίκας, εκείνη την ημέρα δε σημειώθηκε κάποιος καβγάς ωστόσο υπήρξε μια σκηνή ζήλιας από τον κατηγορούμενο, με αποτέλεσμα το θύμα να του ζητήσει να φύγει από το σπίτι. Ο 47χρονος μάζεψε τα πράγματά του και πήγε να μείνει με τον αδελφό του. Όμως αποδείχθηκε ότι αυτές τις τέσσερις ημέρες είχε αποφασίσει να αφαιρέσει τη ζωή της συζύγου του αλλά και του γιου της, με τον οποίο πίστευε ότι διατηρούσε σεξουαλικές σχέσεις.