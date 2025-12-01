«Ήμουν εκεί, παρών, τα είδα όλα»: Ένα χρόνο μετά τη δολοφονία της άτυχης Δέσποινας στο Αγγελοχώρι, ο γιος της περιγράφει το έγκλημα από τον ίδιο της τον σύζυγο
«Αρρωστημένη ζήλια, ήθελε απλά να ελέγχει τα πάντα» λέει ο 30χρονος για τον φονιά της μητέρας του - Παραλίγο να πέσει κι εκείνος θύμα του 47χρονου δράστη
Τις στιγμές φρίκης που έζησε βλέποντας τη μητέρα του να δολοφονείται μπροστά στα μάτια του, περιγράφει ο γιος της άτυχης 46χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον 47χρονο σύζυγό της στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης, την 1η Δεκεμβρίου του 2024.
«Ήμουν εκεί, ήμουν παρών. Τα είδα όλα» λέει στο MEGA o 30χρονος γιος της Δέσποινας, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας και θύμα, που επέζησε από τη μανία του δράστη.
«Αρρωστημένη ζήλια. Κοιτούσε άμα μιλάει μαζί μου, με ποιον μιλάει, τι γράφει. Ήθελε απλά να ελέγχει τα πάντα. Ξεσπούσε με φωνές στη μητέρα μου και ως συνήθως έσπαγε πράγματα. Όπως και την προηγούμενη μέρα είχε σπάσει τις κάμερες. Το είχε προμελετήσει, το είχε σχεδιασμένο, μέρες πριν και ήξερε και ποια μέρα θα έρθει», λέει χαρακτηριστικά μιλώντας για την κατάσταση που επικρατούσε στη σχέση της μητέρας του με τον 47χρονο.
Ξαναζώντας μπροστά στην κάμερα τη στιγμή της δολοφονίας, ο 30χρονος λέει: «Ήταν η μητέρα μου στον υπολογιστή που συνήθως καθόταν. Την απείλησε με το μαχαίρι να πάει στο αυτοκίνητο, για να της αφαιρέσει τη ζωή και να μην το μάθει και κανένας μας. Από την τραπεζαρία βρέθηκαν στην κουζίνα. Η πρώτη μαχαιριά ήταν στην κοιλιακή χώρα».
Στη συνέχεια, όπως λέει, ο δράστης προσπάθησε να δολοφονήσει και τον ίδιο, καταφέρνοντάς του αρχικά μια μαχαιριά. Στη συνέχεια, ο γιος της άτυχης Δέσποινας προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας, όμως ο 47χρονος τον κυνήγησε. «Άμα έμενα εκεί, σίγουρα θα με είχε σκοτώσει. Κατά τη διάρκεια που έτρεχα, με κυνηγούσε. Μέχρι ενός σημείου με τα πόδια και μετά με το αυτοκίνητο», λέει χαρακτηριστικά.
«Τελικά, ναι υπάρχει δικαιοσύνη, όχι ότι θα γυρίσει η μητέρα μου», προσθέτει.
Ο 30χρονος, περιγράφοντας τη μητέρα του, την περιέγραψε ως έναν ήσυχο και καλό άνθρωπο. «Έτσι θα είναι για πάντα στο μυαλό μου», είπε χαρακτηριστικά.
Περιγράφοντας από την πλευρά τους το περιστατικό οι άλλοι δύο γιοι του θύματος είχαν πει λίγο μετά τη δολοφονία. «Δεν την μαχαίρωσε απλά, μπροστά την ξεκοίλιασε... Ισόβια, να μη βγει ποτέ να σαπίσει στη φυλακή». «Ήθελε να την πάρει στο αμάξι κι επειδή αρνήθηκε την άρπαξε και την κόλλησε στην κουζίνα κι αυτή προσπαθούσε να τον ηρεμήσει γιατί ήθελε να επιτεθεί και στον αδελφό μου».
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήμερη κατάσταση σε βάρος της συζύγου του, για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του γιου της και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και τον καταδίκασε σε ισόβια και 12 χρόνια κάθειρξης. Μετά την ετυμηγορία, ο δράστης επέστρεψε στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του.
Το έγκλημα που συγκλόνισε την κοινωνία της Θεσσαλονίκης σημειώθηκε το πρωί της 1ης Δεκεμβρίου 2024. Σε ήρεμη κατάσταση, ο 47χρονος - ο οποίος πίστευε ότι μάνα και γιος είχαν ερωτικές σχέσεις - πήγε στο σπίτι στις 8 το πρωί οπλισμένος με δύο μαχαίρια, αποφασισμένος να τους σκοτώσει.
Το χρονικό της φρίκηςΜε δύο διαφορετικά μαχαίρια σκότωσε ο 48χρονος τη 46χρονη γυναίκα επειδή πίστευε ότι διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με τον 30χρονο γιο της.
Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, λίγες ημέρες νωρίτερα είχε παρατηρήσει ένα σημάδι στα χείλη της συζύγου του, το οποίο συνέπεσε με το γεγονός ότι είχε επιστρέψει στο σπίτι ο 30χρονος γιος της, ο οποίος ζούσε για επτά χρόνια στην Κρήτη.
Σύμφωνα με τις καταθέσεις των παιδιών της άτυχης γυναίκας, εκείνη την ημέρα δε σημειώθηκε κάποιος καβγάς ωστόσο υπήρξε μια σκηνή ζήλιας από τον κατηγορούμενο, με αποτέλεσμα το θύμα να του ζητήσει να φύγει από το σπίτι. Ο 47χρονος μάζεψε τα πράγματά του και πήγε να μείνει με τον αδελφό του. Όμως αποδείχθηκε ότι αυτές τις τέσσερις ημέρες είχε αποφασίσει να αφαιρέσει τη ζωή της συζύγου του αλλά και του γιου της, με τον οποίο πίστευε ότι διατηρούσε σεξουαλικές σχέσεις.
