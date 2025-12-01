Λάρισα: Στα δικαστήρια οι αγρότες που συνελήφθησαν χθες στο μπλόκο της Νίκαιας - Τρακτέρ και αγρότες στο σημείο
Λάρισα: Στα δικαστήρια οι αγρότες που συνελήφθησαν χθες στο μπλόκο της Νίκαιας - Τρακτέρ και αγρότες στο σημείο
Πλήθος αγροτών συγκεντρώθηκε και χθες το βράδυ έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας προς υποστήριξή τους
Τρεις αγρότες συνελήφθησαν χθες στο μπλόκο της Νίκαιας στη Θεσσαλία έπειτα από επεισόδια με την αστυνομία. Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, ενώ τρακτέρ και αγρότες βρίσκονται στο σημείο προς υποστήριξή τους.
Πλήθος αγροτών συγκεντρώθηκε και χθες το βράδυ έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας καταγγέλλοντας «κρατική καταστολή» και αξιώνοντας την απελευθέρωση των δύο κρατουμένων και την εκδίκασή των υποθέσεών τους σε τακτική δικάσιμο.
Σήμερα περίπου στις 11 έφτασαν έξω από τα Δικαστήρια της Λάρισας με τα τρακτέρ και τους αγρότες να δηλώνουν συμπαράστασης. Οι δύο συλληφθέντες, καθώς ο τρίτος που νοσηλεύεται, αναμένεται να δικαστούν από το αυτόφωρο αργότερα το μεσημέρι.
Στις 17.30 το απόγευμα αναμένεται να υπάρξει συνεδρίαση στο χώρο του μπλόκου της Νίκαιας για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.
Την ίδια ώρα, κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, όπου τα τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται από χθες το μεσημέρι παρατεταγμένα πάνω στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο της έναρξης των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Επίσης παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών με την Τροχαία συνεχίζει τις εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλα προβλήματα στη ροή των οχημάτων.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι αλλάζει στις κληρονομιές και τις διαθήκες - Δείτε παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις
Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λούτσα - Συγγνώμη ζήτησε η μητέρα του οδηγού
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Πλήθος αγροτών συγκεντρώθηκε και χθες το βράδυ έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας καταγγέλλοντας «κρατική καταστολή» και αξιώνοντας την απελευθέρωση των δύο κρατουμένων και την εκδίκασή των υποθέσεών τους σε τακτική δικάσιμο.
Σήμερα περίπου στις 11 έφτασαν έξω από τα Δικαστήρια της Λάρισας με τα τρακτέρ και τους αγρότες να δηλώνουν συμπαράστασης. Οι δύο συλληφθέντες, καθώς ο τρίτος που νοσηλεύεται, αναμένεται να δικαστούν από το αυτόφωρο αργότερα το μεσημέρι.
Στις 17.30 το απόγευμα αναμένεται να υπάρξει συνεδρίαση στο χώρο του μπλόκου της Νίκαιας για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.
Την ίδια ώρα, κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, όπου τα τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται από χθες το μεσημέρι παρατεταγμένα πάνω στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο της έναρξης των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Επίσης παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών με την Τροχαία συνεχίζει τις εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλα προβλήματα στη ροή των οχημάτων.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι αλλάζει στις κληρονομιές και τις διαθήκες - Δείτε παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις
Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λούτσα - Συγγνώμη ζήτησε η μητέρα του οδηγού
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα