Τραβούν χειρόφρενο Τρίτη και Τετάρτη τα ταξί - Τι ζητούν οι ιδιοκτήτες

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι ιδιοκτήτες ταξί προκηρύσσοντας νέα απεργία, στις 2 και 3 Δεκεμβρίου, διαμαρτυρόμενοι για έλλειψη λύσεων στα προβλήματά τους και σημειώνοντας ότι ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όριά του.

Σε ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ αναφέρεται: «Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια Υπουργεία και ειδικά με το Υπουργείο Μεταφορών χωρίς να έχουν υπάρξει λύσεις σε κανένα από τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας.

Πάγια και βασικά αιτήματα μας που αφορούν θέματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας για τα μέλη μας, εδώ και αρκετό καιρό μένουν χωρίς επίλυση, ενώ έχουν περάσει αρκετά νομοσχέδια και πήραμε μόνο ως απάντηση παράταση χρόνου και υπομονής.

Συνεδρίασε το Διοικητικού Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αποφάσισε ομόφωνα:

Προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια.
Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για αποφάσεις και συνέχεια κινητοποιήσεων διαρκείας.
Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
- Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
Κλείσιμο
- Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ.
- Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
- Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
- Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
- Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
- Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
- Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το
- Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.
- Αν δεν υπάρξουν απαντήσεις ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του».

