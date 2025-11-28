Δίωξη για κακούργημα στη μητέρα της 14χρονης στο Μενίδι - Ο ιατροδικαστής δεν έχει επιβεβαιώσει ότι ήταν έγκυος
Δίωξη για κακούργημα στη μητέρα της 14χρονης στο Μενίδι - Ο ιατροδικαστής δεν έχει επιβεβαιώσει ότι ήταν έγκυος

Μετά την άσκηση της δίωξης η κατηγορούμενη παραπέμπεται σε ανακριτή

Δίωξη για κακούργημα στη μητέρα της 14χρονης στο Μενίδι - Ο ιατροδικαστής δεν έχει επιβεβαιώσει ότι ήταν έγκυος
Βασιλική Κόκκαλη
Στην άσκηση κακουργηματικής ποινικής δίωξης σε βάρος της γυναίκας που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια την 14χρονη κόρη της στο Μενίδι, με αποτέλεσμα αυτή να αποβάλλει, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. 

Τα αδικήματα για τα οποία η μητέρα της 14χρονης κατηγορείται είναι ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και διακοπή της κύησης. Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης η κατηγορούμενη παραπέμπεται σε ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο ιατροδικαστής δεν κατάφερε από την πρώτη εξέταση να διαπιστώσει ότι η 14χρονη ήταν 1,5 μηνών έγκυος και αναμένεται να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις.


Η καταγγελία 

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η υπόθεση άρχισε να «ξεδιπλώνεται» χθες Πέμπτη (27/11) όταν οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 35χρονη μητέρα μετά την καταγγελία της 14χρονης κόρης. 

Το κορίτσι εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα καταγγέλλοντας πως η μητέρα της την χτύπησε και απέβαλε, ενώ ήταν 1,5 μηνών έγκυος. 

Η έφηβη πλέον βρίσκεται στο Παίδων κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

