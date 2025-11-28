Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.
Μενίδι: 14χρονη έγκυος χτυπήθηκε από τη μητέρα της και απέβαλε - Η ανήλικη πήγε στην αστυνομία με το νεκρό βρέφος
Μενίδι: 14χρονη έγκυος χτυπήθηκε από τη μητέρα της και απέβαλε - Η ανήλικη πήγε στην αστυνομία με το νεκρό βρέφος
Η 35χρονη μητέρα συνελήφθη για βαριά σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία - Η 14χρονη νοσηλεύεται πλέον στο Παίδων κατόπιν εισαγγελικής εντολής
Μία ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Μενίδι όταν μία κοπέλα 14 ετών από την Αλβανία, η οποία ήταν έγκυος, ξυλοκοπήθηκε άγρια από τη μητέρα της με αποτέλεσμα να αποβάλει και να εμφανιστεί στο ΑΤ της περιοχής με το έμβρυο σε μία σακούλα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η υπόθεση άρχισε να «ξεδιπλώνεται» χθες Πέμπτη (27/11) όταν οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 35χρονη μητέρα για βαριά σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία καθώς φέρεται, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, να χτύπησε τόσο άσχημα την ανήλικη και έγκυο κόρη της, με αποτέλεσμα η τελευταία να αποβάλει.
Το κορίτσι πήρε το έμβρυο και εμφανίστηκε στο τμήμα, ενώ πλέον βρίσκεται στο Παίδων κατόπιν εισαγγελικής εντολής.
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί πλημμύρισε η Αττική με 40 χιλιοστά βροχής, «πνίγηκαν» Ζωγράφου, Γουδή - Η ανάλυση Κολυδά
Εβαλε τα κλάματα η Τούνη έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης: «Αν εγώ δεν έχω δικαιωθεί 8 χρόνια, φανταστείτε τι ζουν άλλες κοπέλες»
Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια επέλεξαν να έχουν ελεύθερη σχέση
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η υπόθεση άρχισε να «ξεδιπλώνεται» χθες Πέμπτη (27/11) όταν οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 35χρονη μητέρα για βαριά σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία καθώς φέρεται, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, να χτύπησε τόσο άσχημα την ανήλικη και έγκυο κόρη της, με αποτέλεσμα η τελευταία να αποβάλει.
Το κορίτσι πήρε το έμβρυο και εμφανίστηκε στο τμήμα, ενώ πλέον βρίσκεται στο Παίδων κατόπιν εισαγγελικής εντολής.
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί πλημμύρισε η Αττική με 40 χιλιοστά βροχής, «πνίγηκαν» Ζωγράφου, Γουδή - Η ανάλυση Κολυδά
Εβαλε τα κλάματα η Τούνη έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης: «Αν εγώ δεν έχω δικαιωθεί 8 χρόνια, φανταστείτε τι ζουν άλλες κοπέλες»
Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια επέλεξαν να έχουν ελεύθερη σχέση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα