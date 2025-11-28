Μενίδι: 14χρονη έγκυος χτυπήθηκε από τη μητέρα της και απέβαλε - Η ανήλικη πήγε στην αστυνομία με το νεκρό βρέφος
ΕΛΛΑΔΑ
Μενίδι Ενδοοικογενειακή βία Αποβολή

Μενίδι: 14χρονη έγκυος χτυπήθηκε από τη μητέρα της και απέβαλε - Η ανήλικη πήγε στην αστυνομία με το νεκρό βρέφος

Η 35χρονη μητέρα  συνελήφθη για βαριά σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία - Η 14χρονη νοσηλεύεται πλέον στο Παίδων κατόπιν εισαγγελικής εντολής

Μενίδι: 14χρονη έγκυος χτυπήθηκε από τη μητέρα της και απέβαλε - Η ανήλικη πήγε στην αστυνομία με το νεκρό βρέφος
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
19 ΣΧΟΛΙΑ
Μία ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Μενίδι όταν μία κοπέλα 14 ετών από την Αλβανία, η οποία ήταν έγκυος, ξυλοκοπήθηκε άγρια από τη μητέρα της με αποτέλεσμα να αποβάλει και να εμφανιστεί στο ΑΤ της περιοχής με το έμβρυο σε μία σακούλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η υπόθεση άρχισε να «ξεδιπλώνεται» χθες Πέμπτη (27/11) όταν οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 35χρονη μητέρα για βαριά σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία καθώς φέρεται, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, να χτύπησε τόσο άσχημα την ανήλικη και έγκυο κόρη της,  με αποτέλεσμα η τελευταία να αποβάλει.

Το κορίτσι πήρε το έμβρυο και εμφανίστηκε στο τμήμα, ενώ πλέον βρίσκεται στο Παίδων κατόπιν εισαγγελικής εντολής.



Ειδήσεις σήμερα:

Γιατί πλημμύρισε η Αττική με 40 χιλιοστά βροχής, «πνίγηκαν» Ζωγράφου, Γουδή - Η ανάλυση Κολυδά

Εβαλε τα κλάματα η Τούνη έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης: «Αν εγώ δεν έχω δικαιωθεί 8 χρόνια, φανταστείτε τι ζουν άλλες κοπέλες»

Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια επέλεξαν να έχουν ελεύθερη σχέση
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
19 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης