Κοινό μήνυμα από Πάπα και Πατριάρχη: Να ακούσουμε τις φωνές των πιστών, λέει ο Βαρθολομαίος, αναγκαία η χριστιανική ενότητα σε έναν κόσμο βίας, απαντά ο Λέων

Η Σύνοδος της Νίκαιας, είπε, συμφώνησε στην χριστολογική ομολογία που τώρα καλούμε «Πιστεύω της Νίκαιας», το οποίο αναγνωρίζεται από όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες και Κοινότητες. Το Σύμβολο της Πίστεως, όπως είναι γνωστό, ήταν «θεμελιώδους σημασίας στην πορεία που ακολουθούν οι Χριστιανοί προς την πλήρη κοινωνία».Ο Πάπας πρόσθεσε ότι ηείναι πολύ αναγκαία στον κόσμο μας, που είναι γεμάτος βία και σύγκρουση.«Η επιθυμία για πλήρη κοινωνία μεταξύ όλων των πιστών στον Ιησού Χριστό συνοδεύεται πάντα από την αναζήτηση της αδελφοσύνης μεταξύ όλων των ανθρώπων», είπε, καλώντας για την αναγνώριση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, την υπηκοότητα, τη θρησκεία ή τις προσωπικές τους απόψεις.Τέλος, υπερασπίστηκε τον ρόλο των θρησκειών στην υπηρεσία της αλήθειας και στην ενθάρρυνση των ατόμων να αναζητούν τονΠαρόντες στην κοινή προσευχή είναι επικεφαλής και εκπρόσωποι άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών.Πριν από την άφιξή του, ο Πάπας Λέων δήλωσε ότι το Σύμβολο της Πίστης δεν ήταν απλώς μια δογματική φόρμουλα, αλλά ο «ουσιώδης πυρήνας της χριστιανικής πίστης». «Ως εκ τούτου, η ανάπτυξή του είναι οργανική, παρόμοια με αυτή μιας ζωντανής πραγματικότητας, φέρνοντας σταδιακά στο φως και εκφράζοντας πλήρως την ουσιαστική καρδιά της πίστης», ανέφερε.Με διαστάσεις περίπουβυθισμένη σε βάθος 2-3 μέτρων, 50 μέτρα από την ακτή, η κατεστραμμένη βασιλική του Αγίου Νεοφύτου θεωρείται η μεγαλύτερη γνωστή εκκλησία του Ιζνίκ (Νίκαια). «Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η κατασκευή είναι η χαμένη εδώ και αιώνες Εκκλησία των Αγίων Πατέρων, η οποία αναφέρεται σε χριστιανικές πηγές, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ μέχρι τώρα ένας ισχυρισμός που έχει κερδίσει ολοένα και μεγαλύτερη ακαδημαϊκή αποδοχή» ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.Ο επιβλέπων τις ανασκαφές στην περιοχή, καθηγητής Αρχαιολογίαςτου Πανεπιστημίου Ουλουντάγκ της Προύσας, θεωρεί ότι η βασιλική χτίστηκε αρχικά ως παρεκκλήσι αφιερωμένο στον Άγιο Νεόφυτο που μαρτύρησε στη Νίκαια το 303 μ.Χ. επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού, καταστράφηκε από σεισμό το 358 και ξαναχτίστηκε μετά το 380. Οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει 37 τάφους. Πολλοί έχουν αναστηλωθεί και ξαναθαφτεί στις αρχικές τους θέσεις για να διατηρηθεί η αυθεντικότητά τους.Η εκκλησία ανακαλύφθηκε το 2014, εντελώς τυχαία, λόγωτου νερού στη λίμνη. Η ανακάλυψη θεωρήθηκε τότε από το Αμερικανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο ως μία από τις. Ο κ. Σαχίν εκτιμά, μάλιστα, ότι στα θεμέλιά της βρίσκονται ερείπια του αρχαίου Ναού του Απόλλωνα.