Συνέδριο για την καρδιαγγειακή υγεία στο Αγρίνιο

Το συνέδριο «Καρδιαγγειακή Υγεία, Εγχώρια Παραγωγή & Περιβάλλον» που πραγματοποιείται στο Αγρίνιο στις 5–6 Δεκεμβρίου 2025 περιλαμβάνει ένα πλούσιο, διεπιστημονικό πρόγραμμα, με στόχο την ενημέρωση επαγγελματιών υγείας και φορέων για τις σύγχρονες εξελίξεις στην καρδιολογία και την υγεία γενικότερα. Το συνέδριο οργανώνεται με πρωτοβουλία του καθηγητή καρδιολογίας του ΕΚΠΑ στο ΙπποκράτειοΗ πρώτη ημέρα ξεκινά με «θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση BLS» για αστυνομικούς και πυροσβέστες, στο πλαίσιο της δράσης «Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κοινότητα» . Ακολουθεί «Workshop Επείγουσας Καρδιοαγγειακής Ιατρικής», όπου ειδικοί παρουσιάζουν τη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών, από υπερτασικές κρίσεις έως οξεία στεφανιαία σύνδρομα . Το απόγευμα διεξάγονται συνεδρίες που συνδέουν την καρδιολογία με άλλες ειδικότητες, όπως ρευματολογία, ουρολογία και ανοσοποίηση, ενώ οι διαλέξεις επικεντρώνονται στην καρδιακή ανεπάρκεια, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ακτινοπροστασία. Η ημέρα ολοκληρώνεται με ομιλίες και τις απονομές πιστοποιητικών BLS.Η δεύτερη ημέρα περιλαμβάνει εκτενή θεματολογία όπως νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες, διαχείριση ασθενών σε αντιπηκτική αγωγή, ζητήματα δημόσιας υγείας, συζήτηση με τοπικούς φορείς για την καρδιαγγειακή περίθαλψη στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς και παρουσιάσεις για θεραπευτικές εξελίξεις, επεμβατικές τεχνικές και διαγνωστικούς αλγορίθμους . Παράλληλα, το πρόγραμμα του συνεδρίου αναδεικνύει την αυξανόμενη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας, ενσωματώνοντας θεματικές που αφορούν τόσο τις κλινικές πρακτικές όσο και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της υγείας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σχέση περιβάλλοντος και καρδιαγγειακής νοσηρότητας, στη διατροφική επίδραση τοπικών προϊόντων, όπως το αυγοτάραχο Τρικαλινός, αλλά και στη συμβολή της κλιματικά ευφυούς γεωργίας στη δημόσια υγεία. Σημαντική είναι επίσης η συζήτηση γύρω από τη βιοηθική, τα δικαιώματα των ασθενών και τη μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης. Μέσα από όλα αυτά, το συνέδριο επιδιώκει να αποτελέσει γέφυρα ανάμεσα στην επιστημονική γνώση, την τοπική κοινωνία και τον σύγχρονο δημόσιο διάλογο για την υγεία. Το συνέδριο ολοκληρώνεται με συμπεράσματα για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της καρδιαγγειακής υγείας στη χώρα.