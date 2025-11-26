Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Οδηγοί στόλισαν με χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια τα αυτοκίνητά τους και «φώτισαν» τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
Οδηγοί στόλισαν με χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια τα αυτοκίνητά τους και «φώτισαν» τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
Οι περαστικοί δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους, με πολλούς να σταματούν για να τραβήξουν φωτογραφίες
Γιορτινά στιγμιότυπα από τη Θεσσαλονίκη κάνουν τον γύρο του TikTok, καθώς οδηγοί αποφάσισαν να στολίσουν όχι το σπίτι τους, αλλά… τα αυτοκίνητά τους.
Σε βίντεο που καταγράφει την κίνηση στο κέντρο της πόλης, δύο οχήματα εμφανίζονται «τυλιγμένα» με χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, μετατρέποντας την καθημερινή διαδρομή τους σε μια φωτεινή, γιορτινή πομπή.
Οι περαστικοί δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους, με πολλούς να σταματούν για να τραβήξουν φωτογραφίες, ενώ στα σχόλια των social media επικρατεί έκπληξη αλλά και χιούμορ.
Ειδήσεις σήμερα:
Τα τρία σενάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Αλλάζει στάση το Κίεβο, επιμένει στη σκληρή γραμμή η Μόσχα
Ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Οι δηλώσεις, οι δόσεις και οι παγίδες στο myPROPERTY
Κόκκινη προειδοποίηση 4 ημερών για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Σε βίντεο που καταγράφει την κίνηση στο κέντρο της πόλης, δύο οχήματα εμφανίζονται «τυλιγμένα» με χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, μετατρέποντας την καθημερινή διαδρομή τους σε μια φωτεινή, γιορτινή πομπή.
@stavraetosg #tik_tok #fyp #pov #skg #christmas ♬ All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey
Οι περαστικοί δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους, με πολλούς να σταματούν για να τραβήξουν φωτογραφίες, ενώ στα σχόλια των social media επικρατεί έκπληξη αλλά και χιούμορ.
Ειδήσεις σήμερα:
Τα τρία σενάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Αλλάζει στάση το Κίεβο, επιμένει στη σκληρή γραμμή η Μόσχα
Ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Οι δηλώσεις, οι δόσεις και οι παγίδες στο myPROPERTY
Κόκκινη προειδοποίηση 4 ημερών για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα