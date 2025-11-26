Οδηγοί στόλισαν με χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια τα αυτοκίνητά τους και «φώτισαν» τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη λαμπάκια Χριστούγεννα

Οδηγοί στόλισαν με χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια τα αυτοκίνητά τους και «φώτισαν» τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο

Οι περαστικοί δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους, με πολλούς να σταματούν για να τραβήξουν φωτογραφίες

Οδηγοί στόλισαν με χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια τα αυτοκίνητά τους και «φώτισαν» τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Γιορτινά στιγμιότυπα από τη Θεσσαλονίκη κάνουν τον γύρο του TikTok, καθώς οδηγοί αποφάσισαν να στολίσουν όχι το σπίτι τους, αλλά… τα αυτοκίνητά τους.

Σε βίντεο που καταγράφει την κίνηση στο κέντρο της πόλης, δύο οχήματα εμφανίζονται «τυλιγμένα» με χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, μετατρέποντας την καθημερινή διαδρομή τους σε μια φωτεινή, γιορτινή πομπή.

@stavraetosg #tik_tok #fyp #pov #skg #christmas ♬ All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey

Οι περαστικοί δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους, με πολλούς να σταματούν για να τραβήξουν φωτογραφίες, ενώ στα σχόλια των social media επικρατεί έκπληξη αλλά και χιούμορ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τα τρία σενάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Αλλάζει στάση το Κίεβο, επιμένει στη σκληρή γραμμή η Μόσχα

Ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Οι δηλώσεις, οι δόσεις και οι παγίδες στο myPROPERTY

Κόκκινη προειδοποίηση 4 ημερών για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης