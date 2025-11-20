Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Πειραιάς: Συνελήφθη 34χρονος που επιτέθηκε σε οδηγό ταξί - Τον γρονθοκόπησε επειδή αρνήθηκε να τον μεταφέρει
Ο οδηγό αρνήθηκε να τον μεταφέρει στον προορισμό του, καθώς το ταξί ήταν ήδη μισθωμένο από άλλον πελάτη μέσω εφαρμογής
Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 34χρονος ημεδαπός στον Πειραιά, ο οποίος επιτέθηκε σε οδηγό ταξί, του αφαίρεσε χρηματικό ποσό και τον γρονθοκόπησε.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (19/11), όταν ο 34χρονος μπήκε σε ταξί που οδηγούσε 51χρονος και απαίτησε να μεταφερθεί στον προορισμό του. Ο οδηγός αρνήθηκε, καθώς το όχημα ήταν ήδη δεσμευμένο μέσω εφαρμογής από άλλον πελάτη.
Τότε ο δράστης άρχισε να τον απειλεί και να τον εξυβρίζει, ενώ προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό του ταξί. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαίρεσε χρηματικό ποσό από τον οδηγό και στη συνέχεια τον γρονθοκόπησε.
Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τον 34χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε επιθετική συμπεριφορά κατά την ακινητοποίησή του.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλοπή και σωματική βλάβη.
