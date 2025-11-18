Απεγκλωβίστηκε μετά από 14 ημέρες ο 55χρονος από τη Γλύστρα Τρικάλων - «Κατέβηκα με σχοινιά μαζί με τα πράγματα μου, κόντεψα να πεθάνω»

«Έφυγα με μεγάλη δυσκολία, γιατί δεν άφηναν κανέναν από τους φίλους και συγγενείς μου, που είχα ειδοποιήσει και ήρθαν, να με βοηθήσουν με τα πράγματα μου, τα οποία ήταν πάρα πολλά», δήλωσε ο 55χρονος Νίκος Κουτσοκώστας στο protothema.gr