Έπιασαν 34χρονη που έκλεψε ρούχα, κινητά και τάμπλετ 15.000 ευρώ από καταστήματα στην Αττική
Κατά τη σύλληψή της στην κατοχή της βρέθηκαν τσιμπίδα κοπής, κοπίδι, αντικλεπτικές συσκευές και μαγνητικό κλειδί απασφάλισης προϊόντων κινητής τηλεφωνίας
Στη σύλληψη μιας 34χρονης, η οποία είχε διαπράξει τουλάχιστον 15 κλοπές από καταστήματα ένδυσης, υπόδυσης, ηλεκτρονικών ειδών και κινητής τηλεφωνίας με λεία που ξεπερνούσε τα 15.000 ευρώ προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η δράση της 34χρονης ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο και έκτοτε έχουν εξιχνιαστεί 15 περιπτώσεις κλοπών σε Μαγούλα, Νέα Ερυθραία, Μέγαρα, Κηφισιά, Δάφνη και Άνοιξη.
Η σύλληψη της 34χρονης έγινε την περασμένη Τρίτη στην Κηφισιά λίγα λεπτά αφού είχε επιχειρήσει να αφαιρέσει ρούχα μεγάλης αξίας από κατάστημα ένδυσης της περιοχής.
Κατά τη σύλληψή της, στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τσιμπίδα κοπής, κοπίδι, αντικλεπτικές συσκευές και μαγνητικό κλειδί απασφάλισης προϊόντων κινητής τηλεφωνίας.
Η 34χρονη αφού εισερχόταν στα καταστήματα, περιεργαζόταν τα προϊόντα που είχε βάλει στο μάτι προφασιζόμενη ενδιαφέρον για την αγορά τους και στη συνέχεια τα αφαιρούσε τοποθετώντας τα, είτε κάτω από τα ρούχα της, είτε σε τσάντα που είχε μαζί της.
Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης της αποτελεί το γεγονός πως σε μία περίπτωση διέπραξε δύο κλοπές από το ίδιο κατάστημα, ενώ προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη λεία της προέβη σε πολλαπλές κλοπές μέσα στην ίδια ημέρα.
Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, ενώ εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψής της για τα ίδια αδικήματα.
- Σε έρευνα στο όχημα που χρησιμοποιούσε κατά την προσέγγιση και αποχώρηση από τα καταστήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- τάμπλετ,
- κινητά τηλέφωνα, προϊόντα κλοπής, που αποδόθηκαν στους κατόχους τους και
- πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών.
