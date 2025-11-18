Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Κίνηση τώρα: Με χαμηλές ταχύτητες από νωρίς σε Κηφισό και Σκαραμαγκά - Στο «κόκκινο» Αττική Οδός και Κηφισίας
Με αρκετή υπομονή καλούνται να οπλιστούν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (18/11) οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους του Λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.
Συγκεκριμένα, τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις θα συναντήσουν όσοι επιλέξουν τον Κηφισό για τις μετακινήσεις τους. Στο ρεύμα της καθόδου, η αυξημένη κίνηση ξεκινά από τις Τρεις Γέφυρες και καταλήγει στην Πέτρου Ράλλη ενώ στην άνοδο «με το πόδι στο φρένο» είναι οι οδηγοί από την Λεωφόρο Αθηνών έως και το ύψος της Μεταμόρφωσης.
Δυσκολίες αντιμετωπίζουν επίσης οι οδηγοί στη Βουλιαγμένης προς Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης, στον Σκαραμαγκά και στον άξονα Εθνικής Αντίστασης - Καποδιστρίου, από τη Νέα Ιωνία προς το Χαλάνδρι, λόγω εργασιών.
Την ίδια ώρα, επί της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη σημειώνονται καθυστερήσεις.
Επιπλέον, σε δρόμους πέριξ του κέντρου οι οδηγοί θα βρουν κίνηση και κυρίως στη Βασιλίσσης Σοφίας, την Πατησίων και τη Βασιλίσσης Αμαλίας.
Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Καθυστερήσεις στην Αττική ΟδόΣημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 18, 2025
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/RRCliaR0da
Μετά τη Γερμανία, συναγερμός και στην Πολωνία για ρωσική επίθεση - «Είμαστε ήδη σε προπολεμική περίοδο» λέει ο αρχηγός του Στρατού
Le Monde: «Απροσδόκητη ωφέλεια» για τη Γαλλία η απόφαση της Ελλάδας να αποπληρώσει πρόωρα δάνειο ύψους €1,1 δισ.
Το συγκινητικό τέλος των δίδυμων αδερφών Κέσλερ: Οι «εθνικές χορεύτριες» της Ιταλίας έφυγαν μαζί από τη ζωή στα 89 τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
