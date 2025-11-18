Κίνηση τώρα: Με χαμηλές ταχύτητες από νωρίς σε Κηφισό και Σκαραμαγκά - Στο «κόκκινο» Αττική Οδός και Κηφισίας
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Κίνηση τώρα: Με χαμηλές ταχύτητες από νωρίς σε Κηφισό και Σκαραμαγκά - Στο «κόκκινο» Αττική Οδός και Κηφισίας

Κίνηση τώρα: Με χαμηλές ταχύτητες από νωρίς σε Κηφισό και Σκαραμαγκά - Στο «κόκκινο» Αττική Οδός και Κηφισίας
UPD:
Με αρκετή υπομονή καλούνται να οπλιστούν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (18/11) οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους του Λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας


Συγκεκριμένα, τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις θα συναντήσουν όσοι επιλέξουν τον Κηφισό για τις μετακινήσεις τους. Στο ρεύμα της καθόδου, η αυξημένη κίνηση ξεκινά από τις Τρεις Γέφυρες και καταλήγει στην Πέτρου Ράλλη ενώ στην άνοδο «με το πόδι στο φρένο» είναι οι οδηγοί από την Λεωφόρο Αθηνών έως και το ύψος της Μεταμόρφωσης.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν επίσης οι οδηγοί στη Βουλιαγμένης προς Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης, στον Σκαραμαγκά και στον άξονα Εθνικής Αντίστασης - Καποδιστρίου, από τη Νέα Ιωνία προς το Χαλάνδρι, λόγω εργασιών.



Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:55

Κίνηση τώρα: Με χαμηλές ταχύτητες από νωρίς σε Κηφισό και Σκαραμαγκά - Στο «κόκκινο» Αττική Οδός και Κηφισίας



Την ίδια ώρα, επί της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη σημειώνονται καθυστερήσεις.

Επιπλέον, σε δρόμους πέριξ του κέντρου οι οδηγοί θα βρουν κίνηση και κυρίως στη Βασιλίσσης Σοφίας, την Πατησίων και τη Βασιλίσσης Αμαλίας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό.





