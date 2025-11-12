Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Συνελήφθη 34χρονη που έκλεβε σπίτια και αυτοκίνητα στα Χανιά
Συνελήφθη 34χρονη που έκλεβε σπίτια και αυτοκίνητα στα Χανιά
Τα κλοπιμαία βρέθηκαν και δόθηκαν πίσω
Για δύο περιπτώσεις κλοπών στα Χανιά κατηγορείται μια 34χρονη γυναίκα, η οποία αφαίρεσε χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά έγγραφα.
Η σύλληψη η οποία έγινε άμεσα μετά την πράξη, από αστυνομικούς τής ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης του τμήματος άμεσης δράσης Χανίων αφορά σε γυναίκα αλλοδαπή.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρωί της Τρίτης, εισήλθε σε σπίτι σε περιοχή των Χανίων και αφαίρεσε πορτοφόλι που περιείχε χρηματικό ποσό 365 ευρώ και προσωπικά έγγραφα.
Από την αξιοποίηση στοιχείων και την άμεση ανταπόκριση των αστυνομικών που περιπολούσαν, εντοπίστηκε σε περιοχή των Χανίων, η συγκεκριμένη γυναίκα η οποία και συνελήφθη ενώ στην κατοχή της βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα και χρήματα.
Όπως προέκυψε από την προανάκριση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων, η 34χρονη στις 6 Νοεμβρίου είχε προβεί σε ακόμα μία κλοπή σε όχημα, έχοντας αφαιρέσει τσαντάκι το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα. Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα ανευρέθηκαν και αποδόθηκαν στον κάτοχο τους.
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
