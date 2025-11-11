Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Εγκαινιάστηκε το Διεθνές Γραφείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Νέα Υόρκη - Παρών ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, δείτε φωτογραφίες
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προχωρά σε ένα σημαντικό βήμα εξωστρέφειας και διεθνούς παρουσίας, με την ίδρυση και λειτουργία Διεθνούς Γραφείου στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής
Σε ένα σημαντικό βήμα εξωστρέφειας και διεθνούς παρουσίας, προχώρησε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με την ίδρυση και λειτουργία Διεθνούς Γραφείου στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής.
Το Γραφείο στεγάζεται σε χώρο της Αρχιεπισκοπής και θα λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας με την ομογένεια, την ακαδημαϊκή κοινότητα των ΗΠΑ και κάθε ενδιαφερόμενο για την ελληνική γλώσσα, παιδεία και πολιτισμό.
Ο σκοπός του Γραφείου είναι η προβολή των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου, η διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων και η στήριξη συνεδρίων και επιστημονικών συμποσίων, η παροχή υποτροφιών και πιστοποιημένων προγραμμάτων σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς της διασποράς, η ενίσχυση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία της Αρχιεπισκοπής.
Η συνεργασία επισφραγίστηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στις 28 Μαΐου 2025, στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης, από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο και την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγήτρια κ. Άννα Μπατιστάτου. Τα εγκαίνια του Διεθνούς Γραφείου πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής στη Νέα Υόρκη, παρουσία των δύο εκπροσώπων του Πανεπιστημίου και της Αρχιεπισκοπής, καθώς και της Καθηγήτριας Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας και Κοσμήτορος της Σχολής Επιστημών Αγωγής, κ. Νικολέττας Τσιτσανούδη - Μαλλίδη και του πατρός Γρηγόριου Τηλέμαχου Σταμκόπουλου, αναπληρωτή Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υπευθύνου του τμήματος Ελληνικής Παιδείας της Αρχιεπισκοπής.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το δωρεάν προσφερόμενο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πρόγραμμα επιμόρφωσης για εθελοντές της ομογένειας.
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης για εθελοντές σχεδίασε και θα διευθύνει η κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη Μαλλίδη, η οποία και μίλησε στο protothema.gr για τους στόχους του:
«Επιστρέψαμε μετά από ένα ταξίδι αστραπή στη Νέα Υόρκη, όπου και είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με ακαδημαϊκούς πολλών μεγάλων Πανεπιστημίων στην Αμερική, όπως από το Χάρβαρντ, το Σικάγο, το Οχάιο. Πραγματοποιήσαμε ένα διεθνές συμπόσιο με αφορμή τα εγκαίνια του Διεθνούς Γραφείου του Πανεπιστημίου μας, με θέμα την ελληνική παιδεία ως μία παγκόσμια, διαχρονική, αλλά και επίκαιρη παρακαταθήκη. Και ανακοινώσαμε την πραγματοποίηση ενός μεγάλου επιμορφωτικού προγράμματος, που θα διεξαχθεί από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο του 2026, με εισηγήσεις από διακεκριμένους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων. Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση εθελοντών (μη παιδαγωγών) που επιθυμούν να διδάξουν την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό σε κοινότητες του εξωτερικού και οργανώνεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής και το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».
Και η κ. Τσιτσανούδη προσθέτει: «Από τις 17 Ιανουαρίου έως και τις 4 Απριλίου του 2026, όλα τα Σαββατόβραδά μας θα είναι αφιερωμένα στην ομογένεια. Θα συνδεόμαστε διαδικτυακά με εθελοντές από διάφορες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και θα συζητάμε για τη διδασκαλία της γλώσσας, με όραμα, έμπνευση, πείσμα και μεράκι».
Αναφορικά με τον βασικό πυλώνα αυτής της επιμόρφωσης, η κ. Τσιτσανούδη θα πει:«Το πρόγραμμα εδράζεται στη θεώρηση της ελληνικής γλώσσας όχι μόνο ως εργαλείου επικοινωνίας, αλλά ως φορέα πολιτισμικής ταυτότητας και γέφυρας μεταξύ διαφορετικών γενεών της ομογένειας. Η δομή του συνδυάζει τη θεωρητική θεμελίωση με την πρακτική εφαρμογή ενώ στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου παιδαγωγικών γνώσεων και διδακτικών δεξιοτήτων για εθελοντές, που δεν έχουν προηγούμενη εκπαίδευση στα παιδαγωγικά, αλλά επιθυμούν να συνεισφέρουν ενεργά στη διατήρηση και διάδοση της γλώσσας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».
Πώς όμως μπορεί να επιτευχθεί αυτό;«Aρχικά, θα αναλύσουμε τις βασικές προκλήσεις στη διδασκαλία της ελληνικής ως γλώσσας πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα συζητήσουμε ακόμη το πώς διαχειριζόμαστε τα γλωσσικά λάθη, με μία όσο το δυνατόν περισσότερο επικοινωνιακή προσέγγιση. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν στον σχεδιασμό διδακτικών σεναρίων και στη σύνθεση δημιουργικών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τη λογοτεχνία, τη μουσική και τις μαθηματικές έννοιες ως υποστηρικτικά εργαλεία για την ανάπτυξη γλωσσικής συνείδησης».
Στο πλαίσιο του προγράμματος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διερεύνηση μεθοδολογικών αρχών και παιδαγωγικών πρακτικών, που προάγουν την ενεργό συμμετοχή του μαθητή και ενισχύουν την αυτονομία του στη μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστεί η σημασία της γλωσσικής ποικιλότητας, η διαμόρφωση υποστηρικτικών μαθησιακών περιβαλλόντων, καθώς και η ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλεία ενίσχυσης της διδασκαλίας και της μάθησης.
Σύμφωνα με την κ.Τσιτσανούδη, «στο πρόγραμμα, η σύνδεση της γλώσσας με πολιτισμικές πρακτικές –όπως η ποίηση, η μουσική και η λογοτεχνία– έχει διττό στόχο: αφενός την καλλιέργεια της γλωσσικής ικανότητας και της δημιουργικής σκέψης, αφετέρου την ενίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητας των παιδιών της ομογένειας. Το παιδί προσεγγίζεται ως ενεργός συμμετέχων στη μαθησιακή διαδικασία, με το πρόγραμμα να στοχεύει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, κριτικής σκέψης και γλωσσικής ευαισθησίας».
Ένα πρόγραμμα πρωτοποριακό«Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στην επιστημονικά τεκμηριωμένη σύνθεση θεωρίας και πράξης, στη δημιουργική αξιοποίηση διδακτικών εργαλείων και στην έμφαση στην ελληνική γλώσσα ως φορέα πολιτισμικής και ιστορικής συνέχειας. Οι συμμετέχοντες ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα θα έχουν στη διάθεσή τους όχι μόνο θεωρητική γνώση, αλλά και πρακτικές δεξιότητες και διδακτικά σενάρια που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στην εκπαιδευτική πρακτική τους, ενισχύοντας έτσι τη βιωσιμότητα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στις κοινότητες της ομογένειας» σύμφωνα με την Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ανοιχτό ‘κάλεσμα’ σε Έλληνες ακαδημαϊκούςΑξίζει να υπογραμματιστεί ότι στο μεγάλο πρόγραμμα επιμόρφωσης των εθελοντών της ομογένειας θα συμμετέχουν πολλοί καθηγητές και από ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα.
«Προσκαλούμε τους συμμετέχοντες να εμπλακούν ενεργά, να ανταλλάξουν εμπειρίες, να θέσουν ερωτήματα και να πειραματιστούν με τις διδακτικές στρατηγικές που θα παρουσιαστούν. Είμαι βέβαιη, ότι το πρόγραμμα θα αποτελέσει πλατφόρμα επιστημονικής και παιδαγωγικής ανταλλαγής, ενισχύοντας την ποιότητα της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και την καλλιέργεια της ελληνικής πολιτισμικής συνείδησης στις κοινότητες της ομογένειας» καταλήγει η επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος.
Το περιεχόμενο του Προγράμματος ΕπιμόρφωσηςΓενικές παιδαγωγικές και γλωσσικές αρχές διδακτικής της ελληνικής γλώσσας για εθελοντές της ομογένειας (μη παιδαγωγούς)
❦
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
20.00-20.15 Άννα Μπατιστάτου, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας. Χαιρετισμός.
Τηλέμαχος – Γρηγόριος Σταμκόπουλος, Επιστημονικώς Υπεύθυνος εκ μέρους της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, Αν. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαιρετισμός.
20.15-22.00 Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Επιστημονικώς Υπεύθυνη προγράμματος. Καλωσόρισμα και εισαγωγική ομιλία.
Η μεγάλη πρόκληση της διδασκαλίας. Η διαπραγμάτευση του λάθους στη γλώσσα και στην επικοινωνία.
❦
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
20.00-22.00 Κώστας Ντίνας, Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Η διδασκαλία της ελληνικής ως γλώσσα πολιτιστικής κληρονομιάς.
❦
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
20.00-22.00 Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, πρ. Αντιπρύτανης.
Σχεδιάζοντας διδακτικά σενάρια για το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γλώσσας πολιτισμικής κληρονομιάς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
❦
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026
20.00-22.00 Νίκος Μαθιουδάκης, Μεταδιδάκτωρ Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Συνθέτοντας λέξεις, συνθέτοντας σκέψη: Δημιουργικές δραστηριότητες με αφετηρία τον Καζαντζάκη.
❦
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
20.00-22.00 Αθανάσιος Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μεθοδολογικές αρχές και πρακτικές εφαρμογές της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως γλώσσας πολιτιστικής κληρονομιάς.
❦
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
20.00-22.00 Εμίλ Θεοδωρόπουλος, Διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η διδακτική της ελληνικής γλώσσας στην πράξη: Θεωρητικές αρχές και πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία.
❦
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
20.00-22.00 Μαρίνα Τζακώστα, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής εκπαίδευσης Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η γλωσσική ποικιλότητα ως μέσο διευκόλυνσης της γλωσσικής ανάπτυξης και της γλωσσικής διδασκαλίας.
❦
Σάββατο 7 Μαρτίου 2026
20.00-22.00 Πηνελόπη Βουγιουκλή – Καμπάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, τ. Κοσμητόρισσα Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας μέσα από το τραγούδι και τα μαθηματικά.
❦
Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
20.00-22.00 Ζωή Παυλοπούλου, Διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Διδακτικές προσεγγίσεις της ποίησης του Ελύτη σε προσχολικά και πρώιμα σχολικά περιβάλλοντα.
❦
Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
20.00-22.00 Θεμιστοκλής Γκόγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η προφορική έκφραση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.
❦
Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
20.00-22.00 Φίλιππος Τεντολούρης, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Εξερευνώντας (ψηφιακά) εθνογραφικά τη γλώσσα και τον πολιτισμό.
❦
Σάββατο 4 Απριλίου 2026
20.00-22.00 Δέσποινα Στεφάνου, Διδάκτωρ Επιστημών Γλώσσας Université de Montpellier Paul-Valéry, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Université de Montpellier Paul-Valéry, Διδάσκουσα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.
Το παιδί της ομογένειας πρωταγωνιστής στην εκμάθηση των ελληνικών: Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές.
