Εγκαινιάστηκε το Διεθνές Γραφείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Νέα Υόρκη - Παρών ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, δείτε φωτογραφίες

Αναφορικά με τον βασικό πυλώνα αυτής της επιμόρφωσης, η κ. Τσιτσανούδη θα πει:

Πώς όμως μπορεί να επιτευχθεί αυτό;

Ένα πρόγραμμα πρωτοποριακό

Ανοιχτό ‘κάλεσμα’ σε Έλληνες ακαδημαϊκούς

Το περιεχόμενο του Προγράμματος Επιμόρφωσης

«Το πρόγραμμα εδράζεται στη θεώρηση της ελληνικής γλώσσας όχι μόνο ως εργαλείου επικοινωνίας, αλλά ως φορέα πολιτισμικής ταυτότητας και γέφυρας μεταξύ διαφορετικών γενεών της ομογένειας. Η δομή του συνδυάζει τη θεωρητική θεμελίωση με την πρακτική εφαρμογή ενώ στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου παιδαγωγικών γνώσεων και διδακτικών δεξιοτήτων για εθελοντές, που δεν έχουν προηγούμενη εκπαίδευση στα παιδαγωγικά, αλλά επιθυμούν να συνεισφέρουν ενεργά στη διατήρηση και διάδοση της γλώσσας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».«Aρχικά, θα αναλύσουμε τις βασικές προκλήσεις στη διδασκαλία της ελληνικής ως γλώσσας πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα συζητήσουμε ακόμη το πώς διαχειριζόμαστε τα γλωσσικά λάθη, με μία όσο το δυνατόν περισσότερο επικοινωνιακή προσέγγιση. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν στον σχεδιασμό διδακτικών σεναρίων και στη σύνθεση δημιουργικών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τη λογοτεχνία, τη μουσική και τις μαθηματικές έννοιες ως υποστηρικτικά εργαλεία για την ανάπτυξη γλωσσικής συνείδησης»., ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διερεύνηση μεθοδολογικών αρχών και παιδαγωγικών πρακτικών, που προάγουν την ενεργό συμμετοχή του μαθητή και ενισχύουν την αυτονομία του στη μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστεί η σημασία της γλωσσικής ποικιλότητας, η διαμόρφωση υποστηρικτικών μαθησιακών περιβαλλόντων, καθώς και η ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλεία ενίσχυσης της διδασκαλίας και της μάθησης.Σύμφωνα με την κ.Τσιτσανούδη, «στο πρόγραμμα, η σύνδεση της γλώσσας με πολιτισμικές πρακτικές –όπως η ποίηση, η μουσική και η λογοτεχνία– έχει διττό στόχο: αφενός την καλλιέργεια της γλωσσικής ικανότητας και της δημιουργικής σκέψης, αφετέρου την ενίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητας των παιδιών της ομογένειας. Το παιδί προσεγγίζεται ως ενεργός συμμετέχων στη μαθησιακή διαδικασία, με το πρόγραμμα να στοχεύει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, κριτικής σκέψης και γλωσσικής ευαισθησίας».«Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στην επιστημονικά τεκμηριωμένη σύνθεση θεωρίας και πράξης, στη δημιουργική αξιοποίηση διδακτικών εργαλείων και στην έμφαση στην ελληνική γλώσσα ως φορέα πολιτισμικής και ιστορικής συνέχειας. Οι συμμετέχοντες ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα θα έχουν στη διάθεσή τους όχι μόνο θεωρητική γνώση, αλλά και πρακτικές δεξιότητες και διδακτικά σενάρια που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στην εκπαιδευτική πρακτική τους, ενισχύοντας έτσι τη βιωσιμότητα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στις κοινότητες της ομογένειας» σύμφωνα με την Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Αξίζει να υπογραμματιστεί ότι στο μεγάλο πρόγραμμα επιμόρφωσης των εθελοντών της ομογένειας θα συμμετέχουν πολλοί καθηγητές και από ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα.«Προσκαλούμε τους συμμετέχοντες να εμπλακούν ενεργά, να ανταλλάξουν εμπειρίες, να θέσουν ερωτήματα και να πειραματιστούν με τις διδακτικές στρατηγικές που θα παρουσιαστούν. Είμαι βέβαιη, ότι το πρόγραμμα θα αποτελέσει πλατφόρμα επιστημονικής και παιδαγωγικής ανταλλαγής, ενισχύοντας την ποιότητα της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και την καλλιέργεια της ελληνικής πολιτισμικής συνείδησης στις κοινότητες της ομογένειας» καταλήγει η επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος.Γενικές παιδαγωγικές και γλωσσικές αρχές διδακτικής της ελληνικής γλώσσας για εθελοντές της ομογένειας (μη παιδαγωγούς)20.00-20.15 Άννα Μπατιστάτου, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας. Χαιρετισμός.Τηλέμαχος – Γρηγόριος Σταμκόπουλος, Επιστημονικώς Υπεύθυνος εκ μέρους της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, Αν. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαιρετισμός.20.15-22.00 Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Επιστημονικώς Υπεύθυνη προγράμματος. Καλωσόρισμα και εισαγωγική ομιλία.Η μεγάλη πρόκληση της διδασκαλίας. Η διαπραγμάτευση του λάθους στη γλώσσα και στην επικοινωνία.20.00-22.00 Κώστας Ντίνας, Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.Η διδασκαλία της ελληνικής ως γλώσσα πολιτιστικής κληρονομιάς.20.00-22.00 Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, πρ. Αντιπρύτανης.Σχεδιάζοντας διδακτικά σενάρια για το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γλώσσας πολιτισμικής κληρονομιάς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.20.00-22.00 Νίκος Μαθιουδάκης, Μεταδιδάκτωρ Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.Συνθέτοντας λέξεις, συνθέτοντας σκέψη: Δημιουργικές δραστηριότητες με αφετηρία τον Καζαντζάκη.20.00-22.00 Αθανάσιος Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.Μεθοδολογικές αρχές και πρακτικές εφαρμογές της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως γλώσσας πολιτιστικής κληρονομιάς.20.00-22.00 Εμίλ Θεοδωρόπουλος, Διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Η διδακτική της ελληνικής γλώσσας στην πράξη: Θεωρητικές αρχές και πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία.20.00-22.00 Μαρίνα Τζακώστα, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής εκπαίδευσης Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Κρήτης.Η γλωσσική ποικιλότητα ως μέσο διευκόλυνσης της γλωσσικής ανάπτυξης και της γλωσσικής διδασκαλίας.20.00-22.00 Πηνελόπη Βουγιουκλή – Καμπάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, τ. Κοσμητόρισσα Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας μέσα από το τραγούδι και τα μαθηματικά.20.00-22.00 Ζωή Παυλοπούλου, Διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Διδακτικές προσεγγίσεις της ποίησης του Ελύτη σε προσχολικά και πρώιμα σχολικά περιβάλλοντα.20.00-22.00 Θεμιστοκλής Γκόγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Η προφορική έκφραση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.20.00-22.00 Φίλιππος Τεντολούρης, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών ΕπιστημώνΠανεπιστημίου Θεσσαλίας.Εξερευνώντας (ψηφιακά) εθνογραφικά τη γλώσσα και τον πολιτισμό.20.00-22.00 Δέσποινα Στεφάνου, Διδάκτωρ Επιστημών Γλώσσας Université de Montpellier Paul-Valéry, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Université de Montpellier Paul-Valéry, Διδάσκουσα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.Το παιδί της ομογένειας πρωταγωνιστής στην εκμάθηση των ελληνικών: Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές.