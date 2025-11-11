Καιρός: Ενισχύονται οι βοριάδες και περιορίζονται οι βροχές – Καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι σε ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Ο καιρός την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

Ο καιρός την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

Ο καιρός την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

Ο καιρός το Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και βόρεια τμήματα περιμένουμε την Τρίτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και στο Σαρωνικό σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις νυκτερινές και πρωινές ώρες περιμένουμε την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρΣτα δυτικά αραιές νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές έως το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία-Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια και από το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.Στην ανατολική και νότια χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται αρχικά στην Κρήτη και από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο και το κεντρικό Αιγαίο, όπου βαθμιαία θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 βαθμιαία έως 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.Στην ανατολική και νότια χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα νοτιότερα τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.Λίγες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια 5 τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.