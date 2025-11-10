Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ουρές έξω από το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη για την 87η επέτειο από το θάνατό του, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ουρές έξω από το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη για την 87η επέτειο από το θάνατό του, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Πολλοί Τούρκοι έχουν φτάσει στο σημείο και άφησαν λουλούδια στην είσοδο του κτιρίου, αποτίοντας φόρο τιμής - Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αγίου Δημητρίου λόγω των τουριστικών λεωφορείων
Πλήθος επισκεπτών από την Τουρκία κατέκλυσε σήμερα τη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 87 ετών από τον θάνατο του Κεμάλ Ατατούρκ. Οι επισκέπτες μετέβησαν στο τουρκικό προξενείο, όπου πραγματοποιείται η καθιερωμένη τελετή μνήμης στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκίας — κτίριο που σήμερα στεγάζει το προξενείο. Πολλοί από αυτούς άφησαν λουλούδια στην είσοδο του κτιρίου, αποτίοντας φόρο τιμής.
Όπως μεταδίδει το thestival.gr, αρκετά τουριστικά λεωφορεία με προσκυνητές και επισκέπτες έχουν σταθμεύσει στην οδό Αγίου Δημητρίου, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το λεγόμενο «σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ» είχε παραμείνει κλειστό από τον Δεκέμβριο του 2024 λόγω εργασιών ανακαίνισης, ενώ σήμερα άνοιξε ξανά τις πόρτες του στο κοινό, ανήμερα της επετείου.
Όπως μεταδίδει το thestival.gr, αρκετά τουριστικά λεωφορεία με προσκυνητές και επισκέπτες έχουν σταθμεύσει στην οδό Αγίου Δημητρίου, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το λεγόμενο «σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ» είχε παραμείνει κλειστό από τον Δεκέμβριο του 2024 λόγω εργασιών ανακαίνισης, ενώ σήμερα άνοιξε ξανά τις πόρτες του στο κοινό, ανήμερα της επετείου.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέος δάσκαλος για τους δύο μαθητές στην Τέλενδο: Όταν έμαθα ότι κλείνει το σχολείο, το είδα ως τεράστια ευκαιρία να πάω να το ανοίξω
Φορτισμένη η Τούνη στη δίκη για το revenge porn: «Θέλω τιμωρία για τους δύο που είχαν ως στόχο να με καταστρέψουν, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ»
Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια σε Αρκαδία, Βόνιτσα, Πρέβεζα - Χαλάζι στην Κορινθία, τις επόμενες ώρες οι βροχές στην Αττική
Νέος δάσκαλος για τους δύο μαθητές στην Τέλενδο: Όταν έμαθα ότι κλείνει το σχολείο, το είδα ως τεράστια ευκαιρία να πάω να το ανοίξω
Φορτισμένη η Τούνη στη δίκη για το revenge porn: «Θέλω τιμωρία για τους δύο που είχαν ως στόχο να με καταστρέψουν, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ»
Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια σε Αρκαδία, Βόνιτσα, Πρέβεζα - Χαλάζι στην Κορινθία, τις επόμενες ώρες οι βροχές στην Αττική
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα