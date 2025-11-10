Ουρές έξω από το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη για την 87η επέτειο από το θάνατό του, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Τουρκία Θεσσαλονίκη Κεμάλ Ατατούρκ

Πολλοί Τούρκοι έχουν φτάσει στο σημείο και άφησαν λουλούδια στην είσοδο του κτιρίου, αποτίοντας φόρο τιμής - Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αγίου Δημητρίου λόγω των τουριστικών λεωφορείων

Πλήθος επισκεπτών από την Τουρκία κατέκλυσε σήμερα τη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 87 ετών από τον θάνατο του Κεμάλ Ατατούρκ. Οι επισκέπτες μετέβησαν στο τουρκικό προξενείο, όπου πραγματοποιείται η καθιερωμένη τελετή μνήμης στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκίας — κτίριο που σήμερα στεγάζει το προξενείο. Πολλοί από αυτούς άφησαν λουλούδια στην είσοδο του κτιρίου, αποτίοντας φόρο τιμής.

Όπως μεταδίδει το thestival.gr, αρκετά τουριστικά λεωφορεία με προσκυνητές και επισκέπτες έχουν σταθμεύσει στην οδό Αγίου Δημητρίου, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο.

Thestival.gr Τουριστικά λεωφορεία στην Αγίου Δημητρίου για την επέτειο θανάτου του Κεμάλ


Αξίζει να σημειωθεί ότι το λεγόμενο «σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ» είχε παραμείνει κλειστό από τον Δεκέμβριο του 2024 λόγω εργασιών ανακαίνισης, ενώ σήμερα άνοιξε ξανά τις πόρτες του στο κοινό, ανήμερα της επετείου.

