Προφυλακιστέοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την δολοφονία του 20χρονου στη Χαλκίδα
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οι άλλοι τρεις με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 20χρονου στη Χαλκίδα.
Η αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας σε περιοχή της Χαλκίδας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, σε βάρος των επτά που συνελήφθησαν σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.
Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή ήταν οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, τέσσερις επιβάτες ενός οχήματος συνεπλάκησαν με τέσσερις επιβάτες άλλου αυτοκινήτου, ενώ λίγο αργότερα ο 20χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος με όχημα και αφέθηκε στην είσοδο του νοσοκομείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από πλήγματα με αιχμηρό αντικείμενο. Από το ίδιο περιστατικό τραυματίστηκαν ακόμη δύο από τους συλληφθέντες, επίσης από αιχμηρά αντικείμενα.
