Η μεγάλη στιγμή έφτασε: Ξεκινά το διήμερο του 42ου Μαραθωνίου της Αθήνας, του Αυθεντικού

Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM



Sponsored Content



Η Αθήνα ετοιμάζεται για μια μεγάλη γιορτή, έναν φόρο τιμής στην ιστορία, στο ανθρώπινο πνεύμα και στην επιμονή. Χιλιάδες δρομείς, θεατές, εθελοντές, και φίλοι που χειροκροτούν, γίνονται μέρος του 42ου Μαραθωνίου της Αθήνας, του Αυθεντικού, και η πόλη μεταμορφώνεται σε ένα ανοιχτό στάδιο προσπάθειας και έμπνευσης. Στη μεγάλη αυτή γιορτή, η COSMOTE TELEKOM στέκεται δίπλα στους δρομείς ως Μεγάλος Χορηγός, στηρίζοντας με συνέπεια έναν θεσμό που ενώνει την Ελλάδα με όλο τον κόσμο.



Η COSMOTE TELEKOM είναι Ονομαστικός Χορηγός τριών ξεχωριστών αγώνων: του Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM, του Αγώνα Παιδιών 1.200μ COSMOTE TELEKOM και του Αγώνα Special Olympics Hellas 1.200μ COSMOTE TELEKOM. Αγώνες που αποτυπώνουν όλο το φάσμα της ανθρώπινης προσπάθειας, από τη χαρά των παιδιών που τρέχουν με ενθουσιασμό, μέχρι τη δύναμη ψυχής των αθλητών των Special Olympics.



Φέτος, σύμφωνα με στοιχεία των διοργανωτών, οι συμμετοχές αναμένεται να ξεπεράσουν κάθε ρεκόρ, με αθλητές από 120 χώρες. Το αγωνιστικό διήμερο ξεκινά το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, με την εκκίνηση του Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM στις 17:00. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από το COSMOTE SPORT 6HD και το COSMOTE SPORT START, αλλά και μέσω του καναλιού της COSMOTE TV στο YouTube. Ο αγώνας θα καλυφθεί με πάνω από 15 κάμερες, γερανούς και drones που θα μεταφέρουν τον παλμό από την εκκίνηση ως τον τερματισμό, αλλά και με ειδικό στούντιο στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο.



Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 9:00, δίνεται η εκκίνηση του Μαραθωνίου Δρόμου, ενώ στις 10:20 ακολουθούν οι αγώνες Παιδιών 1.200μ COSMOTE TELEKOM και Special Olympics Hellas 1.200μ COSMOTE TELEKOM.



Ενεργά θα συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι της εταιρείας, τρέχοντας, υποστηρίζοντας και ενθαρρύνοντας όλους τους δρομείς από κάθε γωνιά του κόσμου. Οι εθελοντές της εταιρείας θα βρίσκονται σε όλη τη διαδρομή, εμψυχώνοντας κάθε προσπάθεια και προσφέροντας χαμόγελα και ουσιαστική βοήθεια.



Στο Sponsors Village, το περίπτερο της COSMOTE TELEKOM θα αποτελεί σημείο συνάντησης για δρομείς και επισκέπτες, με εκπλήξεις και δώρα που κάνουν τη συμμετοχή ακόμη πιο ξεχωριστή, ενώ στο Recharge Lounge της εταιρείας στο Ζάππειο, οι δρομείς θα μπορούν μετά τον αγώνα να χαλαρώσουν, να «φορτίσουν» τον οργανισμό τους με ενεργειακά σνακς, αλλά και τα κινητά τους.



Ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, ενώνει τους ανθρώπους με τις αξίες του αθλητισμού, της ευγενούς άμιλλας και της συμμετοχής. Αξίζει όλοι να το ζήσουμε από κοντά και να το στηρίξουμε δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό.