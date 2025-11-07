Το βίντεο με την πορεία του τρένου στη Σίνδο - Κυρανάκης: Ουδέποτε μπήκε στην αντίθετη γραμμή, δεν υπήρξε κίνδυνος γιατί υπήρχε χάραξη με τηλεδιοίκηση
Το βίντεο με την πορεία του τρένου στη Σίνδο - Κυρανάκης: Ουδέποτε μπήκε στην αντίθετη γραμμή, δεν υπήρξε κίνδυνος γιατί υπήρχε χάραξη με τηλεδιοίκηση
Κακώς δεν εξηγήθηκε ο λόγος αλλαγής χάραξης σε όλους τους επιβάτες του τρένου, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών
Βίντεο με την κίνηση του τρένου στη Σίνδο για την οποία υπήρξε πόλεμος ανακοινώσεων ανάμεσα στον ΟΣΕ και την Hellenic Train έδωσε στη δημοσιότητα ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γράφοντας στο Χ ότι είναι «η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή. Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης».
Όπως αναφέρει ο κ. Κυρανάκης «όταν μια διαδρομή χαράσσεται με τηλεδιοίκηση αυτομάτως ενεργοποιούνται τα φωτοσήματα (φανάρια) και δεν μπορεί να μπει κανένα άλλο τρένο στην ίδια γραμμή. Στη Σίνδο έχουμε 4 γραμμές, 2 ανόδου και 2 καθόδου και όπως φαίνεται και στο video η προγραμματισμένη οπισθοπορεία έγινε για να μπορέσουν να αποβιβαστούν επιβάτες στην αποβάθρα του προαστιακού σταθμού».
Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών σημειώνει, επίσης, ότι «η συνολική απόσταση μεταξύ των δυο «κλειδιών» του σταθμού είναι περίπου 800 μέτρα» τονίζοντας ότι «κακώς δεν εξηγήθηκε ο λόγος αλλαγής χάραξης σε όλους τους επιβάτες του τρένου».
«Καταλαβαίνω απόλυτα τη δυσπιστία, όμως είναι σημαντικό ότι πλέον με νέα ψηφιακά συστήματα, τόσο ο έλεγχος όσο και η διερεύνηση περιστατικών αποδεικνύουν στην πράξη ότι αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφάλειας του σιδηροδρόμου» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κ. Κυρανάκης είπε ότι «δεν υπήρξε κίνδυνος γιατί η χάραξη έγινε με τηλεδιοίκηση».
Ωστόσο σημείωσε ότι «ο σταθμάρχης έπρεπε να ενημερώσει τον μηχανοδηγό πριν την αλλαγή στα κλειδιά και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας έπρεπε να ενημερώσει του επιβάτες».
Απαντώντας, δε, σε όσους συγκρίνουν το περιστατικό με την τραγωδία στα Τέμπη, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι «στη Λάρισα όταν έγιναν τα Τέμπη έβαλε σε λάθος γραμμή απενεργοποιώντας το αυτόματο σύστημα χάραξης και το έβαλε χειροκίνητα. Δεύτερον όταν μπήκε στη λάθος γραμμή ο μηχανοδηγός δεν ειδοποίησε».
«Όταν χαράσσει με τηλεδιοίκηση ένας σταθμάρχης δεν μπορεί να μπει κανένα άλλο τρένο στη γραμμή. Ο σταθμάρχης δήλωσε βλάβη στο πρώτο κλειδί και γι αυτό χάραξε τη διαδρομή αυτή» συμπλήρωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.
Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει τις ανακοινώσεις των δύο εταιρειών, ο κ. Κυρανάκης είπε «όποιος ξέρει από σιδηροδρομική ορολογία καταλαβαίνει. Η Hellenic Train δεν λέει ότι το τρένο μπήκε στην αντίθετη γραμμή αλλά ότι έγινε λάθος χάραξη» για να προσθέσει ότι η βλάβη που δήλωσε ο σταθμάρχης στο πρώτο κλειδί «διερευνάται»
Ορίστε η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή. Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης.— kyranakis (@kyranakis) November 7, 2025
Όταν μια διαδρομή χαράσσεται με τηλεδιοίκηση αυτομάτως ενεργοποιούνται τα φωτοσήματα (φανάρια) και δεν μπορεί να μπει κανένα άλλο τρένο στην ίδια γραμμή.…
