Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 73χρονη που έλουσε με βενζίνη το σπίτι και το αυτοκίνητο 65χρονου με σκοπό να τους βάλει φωτιά
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 73χρονη που έλουσε με βενζίνη το σπίτι και το αυτοκίνητο 65χρονου με σκοπό να τους βάλει φωτιά
Χειροπέδες σε μια γυναίκα 73 ετών έβαλαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη.
Η 73χρονη βρέθηκε έπειτα από μεθοδική έρευνα για ένα περιστατικό που συνέβη τον Σεπτέμβριο στην Πολίχνη. Τότε η γυναίκα περιέλουσε αναίτια με βενζίνη την εξώπορτα της οικίας 65χρονου, καθώς και το αυτοκίνητο που άνηκε στην κόρη του και πέταξε αναμμένο βαμβάκι, προκειμένου να τους βάλει φωτιά.
Ωστόσο τελευταία στιγμή έγινε αντιληπτή η πράξη της και ο 65χρονος πρόλαβε να απομακρύνει το βαμβάκι, χωρίς να προκληθούν φθορές.
Ειδήσεις σήμερα:
Ψάχνουν τον δεύτερο που ήταν με τον γαμπρό του Καργάκη στα Βορίζια - Το βίντεο με τους πυροβολισμούς από καλάσνικοφ
«Χειρότεροι και από Ναζί»: 21χρονος Ισραηλινός μιλά για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στα χέρια των βασανιστών του στη Γάζα
Μουτίδου για το επεισόδιο με τον Γκλέτσο: Άκουσα ματσίλες και τοξικές αρρενωπότητες - Όταν κάποιος τσαμπουκαλεύεται φοβάται
Η 73χρονη βρέθηκε έπειτα από μεθοδική έρευνα για ένα περιστατικό που συνέβη τον Σεπτέμβριο στην Πολίχνη. Τότε η γυναίκα περιέλουσε αναίτια με βενζίνη την εξώπορτα της οικίας 65χρονου, καθώς και το αυτοκίνητο που άνηκε στην κόρη του και πέταξε αναμμένο βαμβάκι, προκειμένου να τους βάλει φωτιά.
Ωστόσο τελευταία στιγμή έγινε αντιληπτή η πράξη της και ο 65χρονος πρόλαβε να απομακρύνει το βαμβάκι, χωρίς να προκληθούν φθορές.
Ειδήσεις σήμερα:
Ψάχνουν τον δεύτερο που ήταν με τον γαμπρό του Καργάκη στα Βορίζια - Το βίντεο με τους πυροβολισμούς από καλάσνικοφ
«Χειρότεροι και από Ναζί»: 21χρονος Ισραηλινός μιλά για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στα χέρια των βασανιστών του στη Γάζα
Μουτίδου για το επεισόδιο με τον Γκλέτσο: Άκουσα ματσίλες και τοξικές αρρενωπότητες - Όταν κάποιος τσαμπουκαλεύεται φοβάται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα