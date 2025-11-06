Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 73χρονη που έλουσε με βενζίνη το σπίτι και το αυτοκίνητο 65χρονου με σκοπό να τους βάλει φωτιά
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Φωτιά Βενζίνη

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 73χρονη που έλουσε με βενζίνη το σπίτι και το αυτοκίνητο 65χρονου με σκοπό να τους βάλει φωτιά

Χειροπέδες σε μια γυναίκα 73 ετών έβαλαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη.

Η 73χρονη βρέθηκε έπειτα από μεθοδική έρευνα για ένα περιστατικό που συνέβη τον Σεπτέμβριο στην Πολίχνη. Τότε η γυναίκα περιέλουσε αναίτια με βενζίνη την εξώπορτα της οικίας 65χρονου, καθώς και το αυτοκίνητο που άνηκε στην κόρη του και πέταξε αναμμένο βαμβάκι, προκειμένου να τους βάλει φωτιά.

Ωστόσο τελευταία στιγμή έγινε αντιληπτή η πράξη της και ο 65χρονος πρόλαβε να απομακρύνει το βαμβάκι, χωρίς να προκληθούν φθορές.

