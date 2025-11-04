Η ιστορία της Ελένης συνοψίζει τη φιλοσοφία της Vodafone: όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν ξεκινάς, έχεις τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να χαράξεις τη δική σου μοναδική πορεία ανάπτυξης.
Διάσωση 216 αλλοδαπών σε Γαύδο και Παλαιόχωρα
Οι επιχειρήσεις του Λιμενικού απέτρεψαν σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή των αλλοδαπών, ενώ οι έρευνες για τα περιστατικά συνεχίζονται
Τις τελευταίες 48 ώρες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής κατέγραψαν και διεκπεραίωσαν συνολικά τέσσερις επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή γύρω από τη Γαύδο και την Παλαιόχωρα. Συνολικά, διασώθηκαν 216 αλλοδαποί, εκ των οποίων 194 άνδρες, 14 γυναίκες και 8 ανήλικοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς χώρους φιλοξενίας.
Χθες πρωινές ώρες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Παλαιόχωρας εντόπισαν στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοδυτικά της Γαύδου μία ξύλινη λέμβο με 65 επιβαίνοντες (56 άνδρες, 7 γυναίκες και 2 ανήλικοι). Οι αλλοδαποί αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι “ΚΑΡΑΒΕ” της Γαύδου και μεταφέρθηκαν με Επιβατηγό-Οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων και από εκεί σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Η λέμβος κατασχέθηκε και προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.
Την ίδια ημέρα, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για λέμβο σε δυσχερή θέση. Περιπολικό σκάφος διέσωσε 23 επιβαίνοντες (22 άνδρες και 1 γυναίκα), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Χώρα Σφακίων και σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.
Σήμερα πρωινές ώρες, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν στην παραλία «ΤΡΥΠΗΤΗ» 75 αλλοδαπούς (64 άνδρες, 6 γυναίκες και 5 ανήλικοι), οι οποίοι αρχικά οδηγήθηκαν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου και στη συνέχεια με πλοίο στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και στην Αγυιά Χανίων.
Λίγες ώρες αργότερα, στην ίδια παραλία εντοπίστηκαν 53 αλλοδαποί (52 άνδρες και 1 γυναίκα). Η διαδικασία μεταφοράς και φιλοξενίας ήταν όμοια με το προηγούμενο περιστατικό.
Οι επιχειρήσεις του Λιμενικού απέτρεψαν σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή των αλλοδαπών, ενώ οι έρευνες για τα περιστατικά συνεχίζονται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.
