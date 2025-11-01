Συνελήφθη ο άνδρας που κυνηγούσε γυναίκα με τσεκούρι στη Λάρισα - «Πήγε να με σκοτώσει μπροστά στα παιδιά μου»

Του είπα ότι είμαι στην Αθήνα και ότι δεν μπορώ να έρθω αυτή τη στιγμή. Όρμησε και κυνήγησε τη γυναίκα και τα παιδιά μου. Η γυναίκα μου ήταν με τις δύο κόρες μαζί, πήγαιναν να μπουν στο σπίτι και το βρήκαν ανοιχτό.Κυνηγούσε τη γυναίκα μου, η οποία κρατούσε στα χέρια τα παιδιά. Η γυναίκα μου με πήρε τηλέφωνο και λέει βοήθεια με κυνηγάει να με σκοτώσει. Τα κορίτσια φώναζαν. Χρωστούσε λεφτά και ποτέ μέχρι τώρα δεν τον ενόχλησα. Τον άφησα λάσκα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα».