Τροχαίο με καραμπόλα τριών οχημάτων και επτά τραυματίες στην Πατρών - Πύργου
Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες η σύγκρουση των τριών οχημάτων - Δύο παιδιά μεταξύ των επιβαινόντων στα ΙΧ
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου, όταν τρία οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν επτά επιβάτες, μεταξύ τους και δύο παιδιά.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Πύργου.
Πηγή: PatrisNews
