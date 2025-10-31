To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :

Εριέττα Μανούρη
«Πρέπει να κυνηγάμε τα όνειρα μας, όσο τρελά κι αν μοιάζουν»
Είναι από τις ελάχιστες υπάρξεις που γνωρίζουν το μέλλον τους: θα ζήσει έναν έρωτα που θα της αλλάξει τη ζωή και θα πραγματοποιήσει την πιο τρελή επιθυμία της. Ολα αυτά, στη σκηνή του Παλλάς, στην υπερπαραγωγή «Αλεξάνδρεια»

Στιβ Μπλέιμ
«Η ζωή μου πριν και μετά το MTV»
O παρουσιαστής του καναλιού που διαμόρφωσε την ποπ κουλτούρα μιλά για τις συναντήσεις του με τους θρύλους της μουσικής και τη νέα ζωή του στην Ελλάδα

Κρίστεν Στιούαρτ
Ενα βιβλίο, μία ταινία & ένα μυστικό
Η διάσημη πρωταγωνίστρια ντεμπουτάρει ως σκηνοθέτις με το «Χρονολόγιο του Νερού» που προβάλλεται στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Lia Hide
Μια avant-pop Αθηναία στα Grammy 2025
Από τις περιοδείες της Ευρώπης μέχρι τα live στην ελληνική επαρχία, η εναλλακτική δημιουργός μετατρέπει τη ζωή της σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα

Dionysios
Θραύσματα ζωής ντυμένα με χρυσό
Ενα ξεχασμένο πλαστικό, μια παλιά καρέκλα, ένας μοναχικός βράχος αποκτούν νέα ταυτότητα στην τέχνη του precarious designer σε μια τελετουργία με κοινό- ή και όχι


Ακόμα:
Δημήτρης Κίτσος
«Ο καλλιτέχνης οφείλει να απαλύνει τον πόνο του άλλου»

Αννα Μάγκου
«Η σχέση με το θέατρο είναι επιθυμία για εξέλιξη»

Χερμπ Ριτς

Ο φακός που έγινε καθρέφτης των σταρ

Μόδα
Key Trends
Οι τάσεις που αξίζει να επενδύσουμε


To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Μην το χάσετε!

