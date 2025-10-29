Επτά συλλήψεις για διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους στη Θεσσαλονίκη
Συλλήψεις Αλκοόλ Θεσσαλονίκη Ανήλικοι Αστυνομία

Επτά συλλήψεις για διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους στη Θεσσαλονίκη

Σε ένα πενθήμερο η ΕΛΑΣ προχώρησε 159 ελέγχους καταστημάτων και 750 ελέγχους ατόμων

Επτά συλλήψεις για διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους στη Θεσσαλονίκη
Σε επτά συλλήψεις για διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια ελέγχων που έγιναν το πενθήμερο 24-28 Οκτωβρίου.

Κατά το χρονικό διάστημα 24-28/10/2025 αστυνομικοί των διευθύνσεων αστυνομίας, δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή υπαλλήλου του Γ’ τμήματος της χημικής υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποίησαν:

- 159 ελέγχους σε καταστήματα (πώλησης αλκοολούχων ποτών, καφέ μπαρ, ψιλικά κ.ά.) και

- 750 ελέγχους ατόμων

Επιπλέον, συνελήφθησαν επτά άτομα για διάθεση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους.
Ανάλογες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της προστασίας των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.

