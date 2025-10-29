Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Επτά συλλήψεις για διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους στη Θεσσαλονίκη
Επτά συλλήψεις για διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους στη Θεσσαλονίκη
Σε ένα πενθήμερο η ΕΛΑΣ προχώρησε 159 ελέγχους καταστημάτων και 750 ελέγχους ατόμων
Σε επτά συλλήψεις για διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια ελέγχων που έγιναν το πενθήμερο 24-28 Οκτωβρίου.
Κατά το χρονικό διάστημα 24-28/10/2025 αστυνομικοί των διευθύνσεων αστυνομίας, δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή υπαλλήλου του Γ’ τμήματος της χημικής υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποίησαν:
- 159 ελέγχους σε καταστήματα (πώλησης αλκοολούχων ποτών, καφέ μπαρ, ψιλικά κ.ά.) και
- 750 ελέγχους ατόμων
Επιπλέον, συνελήφθησαν επτά άτομα για διάθεση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους.
Ανάλογες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της προστασίας των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.
Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκε νεκρό 12χρονο αγόρι από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου
Forbes: Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025 - Ένας πυγμάχος και ένα αστέρι του NFL πάνω από τον Μέσι
Πώς θα καταλάβετε εάν σας έχουν χακάρει το κινητό – Τα έξι σημάδια και τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά
