Το λιμενικό διέσωσε 171 μετανάστες σε τρία περιστατικά στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο
Σε μία από τις επιχειρήσεις συνελήφθησαν δύο διακινητές

Μηνάς Τσαμόπουλος
Τις τελευταίες 24 ώρες, στελέχη των Λιμενικών Αρχών της Κρήτης προχώρησαν στη διάσωση συνολικά 171 αλλοδαπών από τρεις διαφορετικές θαλάσσιες επιχειρήσεις, ενώ σε μία από αυτές συνελήφθησαν δύο διακινητές.

Τις πρωινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ηρακλείου εντόπισαν στην παραλία των Καλών Λιμένων 60 αλλοδαπούς (40 άνδρες, 6 γυναίκες και 14 ανήλικους), οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί από λέμβο στην περιοχή. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ηρακλείου υπό τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) και της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ταυτοποιήθηκαν δύο υπήκοοι Αιγύπτου, ηλικίας 19 και 27 ετών, ως οι διακινητές και συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Π.Κ., και του άρθρου 306 Π.Κ. Σύμφωνα με τους διασωθέντες, η λέμβος ξεκίνησε από τις ακτές “ΤΟΜΠΡΟΥΚ” της Λιβύης, με κόστος μεταφοράς 100.000 έως 180.000 γκινέ Αιγύπτου, και καταστράφηκε μετά το ταξίδι.

Τις βραδινές ώρες της ίδιας ημέρας, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) ενημέρωσε τις Λιμενικές Αρχές Ιεράπετρας, Καλών Λιμένων και Αγίας Γαλήνης για λέμβο με αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης. Άμεσα απέπλευσε Ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εντοπίζοντας τη λέμβο νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Οι 57 επιβαίνοντες (56 άνδρες και 1 γυναίκα) περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν ασφαλείς στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Προανάκριση διενεργείται από το τοπικό Λιμεναρχείο.

Στην τρίτη επιχείρηση, στελέχη της Λιμενικής Αρχής εντόπισαν 54 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι και η προανάκριση για τα αίτια της παράνομης εισόδου τους συνεχίζεται.

