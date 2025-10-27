Η κοιμώμενη Περιφέρεια Αττικής
Απίστευτο μποτιλιάρισμα, Κυριακή βράδυ, τα μεσάνυχτα. Από την Παραλιακή έως και το Περιστέρι, η άνοδος της Εθνικής Οδού μετατράπηκε σε έναν απέραντο χώρο στάθμευσης.

Και όλα αυτά, γιατί η Περιφέρεια Αττικής αποφάσισε να ξεκινήσει εργασίες συντήρησης οδοστρώματος ακριβώς τη νύχτα που διεξαγόταν μεγάλο ντέρμπι, με δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους να επιστρέφουν ταυτόχρονα στα σπίτια τους.

Το αποτέλεσμα; Χιλιάδες οδηγοί εγκλωβισμένοι για περισσότερο από μία ώρα, μποτιλιάρισμα που ξεπερνούσε τα 15 χιλιόμετρα και μια απίστευτη ταλαιπωρία τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα. Η λογική θα υπαγόρευε πως οι συγκεκριμένες εργασίες, όσο αναγκαίες κι αν είναι, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν λίγο αργότερα, όταν η κυκλοφορία θα είχε εκτονωθεί.

Αλήθεια, η Περιφέρεια Αττικής δεν γνώριζε ότι διεξαγόταν ντέρμπι εκείνη τη μέρα; Δεν είχε υπόψη της ότι 35.000 άνθρωποι θα κινούνταν ταυτόχρονα προς τις εξόδους της πόλης; Είναι δυνατόν να μη λαμβάνεται υπόψη ο κυκλοφοριακός φόρτος σε μια πόλη που ήδη δοκιμάζεται καθημερινά από την έλλειψη σωστού οδικού σχεδιασμού;



