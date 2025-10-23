To ΕΛΙΚΑΡ διοργανώνει το δεύτερο Cardio Life Style για την προστασία της καρδιάς

Διήμερη εκδήλωση ενημέρωσης του κοινού για τον υγιεινό τρόπο ζωής και την προστασία της καρδιάς διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.). Θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου 2025 στο "Σεράφειο", Πειραιώς 144, στην Αθήνα.Η εκδήλωση που πήρε το όνομα Cardio Life Style , είναι μία πρωτότυπη ιδέα και μοναδική πρωτοβουλία του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ., που εδώ και 34 ολόκληρα χρόνια έχει αφιερώσει τη δράση του στο κοινωνικό σύνολο, ενημερώνοντας αξιόπιστα τους πολίτες για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.Στην διάρκεια της εκδήλωσης 60 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και άλλοι επιστήμονες θα βρεθούν στον ίδιο χώρο και θα μιλήσουν απλά και κατανοητά για όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε για τον υγιεινό τρόπο ζωής, που συμβάλλει στην υγεία της καρδιάς και γενικότερα του οργανισμού. Θα πραγματοποιούν σύντομες ομιλίες για την διατροφή και την άσκηση σε όλες τις ηλικίες, με έμφαση στα παιδιά και τους εφήβους, τη διαχείριση του άγχους με πρακτικά tips για καθημερινή εφαρμογή.Επίσης θα μιλήσουν για την σύγχρονη τεχνολογία και την αξιοποίηση της στον ύπνο και την άσκηση, τα συμπληρώματα διατροφής στα παιδιά, τους εφήβους και την τρίτη ηλικία, τα αυτοάνοσα νοσήματα και πως επηρεάζουν την καρδιά μας, την εμμηνόπαυση, το σεξ και τη σχέση του με το κάπνισμα και την Καρδιά, την ασφαλή οδήγηση μετά από καρδιαγγειακά επεισόδια, την "γαλάζια υγεία" και την τεχνητή νοημοσύνη στην καρδιολογία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους του πολίτες, κάθε ηλικίας, που θα μπορούν να κάνουν ερωτήσεις στους ειδικούς για όποιο θέμα τους ενδιαφέρει.Επιπλέον, η γιορτή έχει και πολλές βιωματικές δράσεις, με θέματα όπως οι υγιεινές συνταγές για την οικογένεια και διατροφικά πρότυπα για όλους, Tips διαχείρισης του άγχους, άσκηση στα αυτοάνοσα νοσήματα & την εμμηνόπαυση, ψυχή – καρδιά & σεξ.Υποστηρικτές της εκδήλωσης είναι οι εταιρείες FLORA FOOD GROUP, UNI-PHARMA, ALTA GRAFICO, INNOVIS, ΕΛΟΠΥ, PRAXIS FISH FEEDS, ΑΜΒΙΟ, SERINTH, EUROBANK, ARRENA και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής - Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού - Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού) της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής - Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, του Πανελλήνιου Σύλλογου Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης (ΠΣΕΑΑ), της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Ελλάδας (Ο.Σ.Ι.Γ.Ε.), της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΕΕΦΙΑΠ), της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης (ΕΕΒΦΑ),της Ελληνική Εταιρεία Εργοσπιρομετρίας, Άσκησης & Αποκατάστασης (ΕΛΕΡΓΑ).