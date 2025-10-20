Ε.Ι.Κ.Ε: Εκλογή νέου Δ.Σ. και ηχηρό μήνυμα για την οδική ασφάλεια (+video)

Στα ζητήματα αυτά, αναφέρθηκε στον πρόλογό και ο Πρόεδρος της Ένωσης, Βασίλης Καραφέρης (AUTOVISION SAKAR A.E.), κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό των 21 ετών από την έναρξη της λειτουργίας των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου, αλλά και των δράσεων των 81 επιχειρήσεων, που συμμετέχουν στην Ε.Ι.ΚΕ.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος , επιβεβαιώνοντας το θετικό κλίμα συνεργασίας, με τους επαγγελματίες του κλάδου, ενός από τους βασικούς πυλώνες της οδικής ασφάλειας.

Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστική ανταπόκριση από τα μέλη της, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Holiday Inn Athens, η Συνέλευση της Ένωσης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας (Ε.Ι.Κ.Ε), για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Ο κ. Καραφέρης επεσήμανε, επίσης, την άμεση ανάγκη δημιουργίας ψηφιακούς μητρώου, για τις ακριβείς διασταυρώσεις όλων των οχημάτων, που επιβάλλεται να περάσουν από Τεχνικό Έλεγχο, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του, προς αυτή την κατεύθυνση, μετά τις τελευταίες συναντήσεις με τον κ. Σακαρέτσιο.

Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας, διαμορφώνεται ως εξής:

Καραφέρης Βασίλης (AUTOVISION SAKAR A.E.)

Δαλαμάγκα Νίκη (CAR CONTROL A.E.)

Σουβατζής Γεώργιος (EUROPEAN KTEO A.E.)

Κτιστάκης Νικόλαος (ΙΚΤΕΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ι.Κ.Ε.)

Ψιακής Παναγιώτης (AUTOSAFE IKTEO E.Π.E.)

Στούμπος Κωνσταντίνος (ΚΤΕΟ AUTOTRUCK)

Δινεράκης Ζαχαρίας (ΔΕΛΤΑ ΤΗΜ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Ε.)

Επίσης, ακολουθούν τα τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής:

Αμπάζη Ιωάννα (ΙΚΤΕΟ AUTOCHECK Ε.Π.Ε.)

Στεφανίδης Ευάγγελος (Ε. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ-Π.ΚΟΛΚΑΣ ΙΚΤΕΟ Ε.Π.Ε.)

Καραγιάννης Εμμανουήλ (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.)

Όπως και τα τακτικά μέλη Πειθαρχικού Συμβουλίου:

Χασολάνη Σοφία (IKTEO ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι.Κ.Ε.)

Σωτηρόπουλος Γεώργιος (AUTOVISION ΚΤΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.)

Κορμπάκης Γεώργιος (ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.)

Εντός των επόμενων ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδος θα συνέλθει σε σώμα για να οριστεί η παροχή εξουσιών στα μέλη.

Στέλιος Σακαρέτσιος: «Κανένα όχημα χωρίς ΚΤΕΟ το 2026»

Μιλώντας στην κάμερα του newsauto.gr, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, αναφέρθηκε στο πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας με την Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και στη μεγάλη σημασία ολοκλήρωσης των διασταυρώσεων για το ψηφιακό μητρώο.

Αποκάλυψε ότι μέσα στον Νοέμβριο θα κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή και ότι έως το τέλος του έτους, θα έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες, προκειμένου από το 2026 να μην υπάρχει, στους ελληνικούς δρόμους, όχημα, που να μην έχει περάσει από ΚΤΕΟ.

Οι δηλώσεις του κ. Σακαρέτσιου, στο παρακάτω βίντεο: