Εδώ και 45 χρόνια, η ΜΕΓΑ αποτελεί κομμάτι των πιο αληθινών, των πιο δυνατών και πιο “Sensitive” στιγμών της ζωής μας.
Κατασχέθηκαν πάνω από 38 κιλά κοκαΐνης σε κοντέινερ με μπανάνες, στο λιμάνι του Πειραιά - Bίντεο
Κατασχέθηκαν πάνω από 38 κιλά κοκαΐνης σε κοντέινερ με μπανάνες, στο λιμάνι του Πειραιά - Bίντεο
Η αξία της κατασχεθείσας κοκαΐνης στην παράνομη αγορά θα μπορούσε να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο ευρώ
Νέο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών πέτυχαν οι ελληνικές αρχές, με την κατάσχεση άνω των 38 κιλών κοκαΐνης στο λιμάνι του Πειραιά.
Η ποσότητα του ναρκωτικού εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και των αρμόδιων τελωνειακών και οικονομικών αρχών.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αξία της κατασχεθείσας κοκαΐνης στην παράνομη αγορά θα μπορούσε να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ εντοπίστηκαν -33- αυτοσχέδιες συσκευασίες, περιέχουσες κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους -38- κιλών και -200- γραμμαρίων, οι οποίες είχαν επιμελώς τοποθετηθεί εντός εμπορευματοκιβωτίου, μεταξύ του ψυκτικού μηχανισμού και του εσωτερικού τοιχώματος.
Το εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο με πλοίο από χώρα του εξωτερικού με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά, ήταν έμφορτο με -1.080- χαρτοκιβώτια με μπανάνες.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η ποσότητα του ναρκωτικού εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και των αρμόδιων τελωνειακών και οικονομικών αρχών.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αξία της κατασχεθείσας κοκαΐνης στην παράνομη αγορά θα μπορούσε να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ εντοπίστηκαν -33- αυτοσχέδιες συσκευασίες, περιέχουσες κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους -38- κιλών και -200- γραμμαρίων, οι οποίες είχαν επιμελώς τοποθετηθεί εντός εμπορευματοκιβωτίου, μεταξύ του ψυκτικού μηχανισμού και του εσωτερικού τοιχώματος.
Το εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο με πλοίο από χώρα του εξωτερικού με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά, ήταν έμφορτο με -1.080- χαρτοκιβώτια με μπανάνες.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα