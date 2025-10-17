Καιρός: Βελτιώνεται από το βράδυ - Νέα κύματα κακοκαιρίας την Κυριακή και την Τετάρτη

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά και τις Σποράδες τις πρωινές κυρίως ώρες.Άνεμοι: Στην ανατολική Πελοπόννησο δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 με 24 και κατά τόπους στην ανατολική Πελοπόννησο τους 25 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί με την ίδια έντασηΘερμοκρασία: Από 19 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών νωρίς το πρωί.Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.Φωτογραφία: Konstantinos Tsakalidis / SOOC