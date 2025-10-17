Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Καιρός: Βελτιώνεται από το βράδυ - Νέα κύματα κακοκαιρίας την Κυριακή και την Τετάρτη
Καιρός: Βελτιώνεται από το βράδυ - Νέα κύματα κακοκαιρίας την Κυριακή και την Τετάρτη
Η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά μετά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος και θα κυμαίνεται κατά 5 - 6 βαθμούς πάνω από την κανονικές για την εποχή τιμές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά
Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα δυτικά και τοπικά στην Ήπειρο και συγκεκριμένα πάνω από 100mm το τελευταίο 24ωρο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, αναμένεται βελτίωση του καιρού από το βράδυ και αύριο θα επικρατήσει σχετική βελτίωση με αστάθεια στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο.
Όπως υπογραμμίζει ο μετεωρολόγος, τις επόμενες ημέρες περιμένουμε άλλα δυο κύματα:
- Το πρώτο θα ξεκινήσει από την Κυριακή έως τη Δευτέρα και θα επηρεάσει πολλές περιοχές.
- Το δεύτερο Τετάρτη προς Πέμπτη κυρίως στα δυτικά και νότια για να έχουμε βελτίωση προς Αγίου Δημητρίου.
«Η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά μετά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος και θα κυμαίνεται κατά 5 με 6 βαθμούς πάνω από την κανονικές για την εποχή τιμές (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου βλέπετε...)» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κολυδάς.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το μεσημέρι στα νότια σε δυτικούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και την νότια Πελοπόννησο τους 25 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Όπως υπογραμμίζει ο μετεωρολόγος, τις επόμενες ημέρες περιμένουμε άλλα δυο κύματα:
- Το πρώτο θα ξεκινήσει από την Κυριακή έως τη Δευτέρα και θα επηρεάσει πολλές περιοχές.
- Το δεύτερο Τετάρτη προς Πέμπτη κυρίως στα δυτικά και νότια για να έχουμε βελτίωση προς Αγίου Δημητρίου.
«Η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά μετά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος και θα κυμαίνεται κατά 5 με 6 βαθμούς πάνω από την κανονικές για την εποχή τιμές (μικρό καλοκαιράκι Αγίου Δημητρίου βλέπετε...)» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κολυδάς.
🎯ΤΥΠΙΚΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ— Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 17, 2025
✅ Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα δυτικά και τοπικά στην Ήπειρο ο δορυφόρος της @Jaxa κατέγραψε πάνω απο 100mm το τελευταίο 24ωρο . To το κυμα κακοκαιρίας υποχωρεί το βράδυ και αύριο θα επικρατήσει σχετική βελτίωση με αστάθεια στα δυτικά και το… pic.twitter.com/Fnfmm9BurI
Αναλυτικά ο καιρός το Σάββατο, σύμφωνα με την ΕΜΥΣτην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν στα δυτικά μέχρι το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το μεσημέρι στα νότια σε δυτικούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και την νότια Πελοπόννησο τους 25 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά και τις Σποράδες τις πρωινές κυρίως ώρες.
Άνεμοι: Στην ανατολική Πελοπόννησο δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 με 24 και κατά τόπους στην ανατολική Πελοπόννησο τους 25 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί με την ίδια ένταση
Θερμοκρασία: Από 19 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών νωρίς το πρωί.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
Φωτογραφία: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά και τις Σποράδες τις πρωινές κυρίως ώρες.
Άνεμοι: Στην ανατολική Πελοπόννησο δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 με 24 και κατά τόπους στην ανατολική Πελοπόννησο τους 25 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί με την ίδια ένταση
Θερμοκρασία: Από 19 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών νωρίς το πρωί.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
Φωτογραφία: Konstantinos Tsakalidis / SOOC
Ειδήσεις σήμερα:
Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango που είχε πέσει από ύψος 150 μέτρων: Έρευνα για ανθρωποκτονία με ύποπτο τον γιο του
Ο «εκτελεστής της Ανδραβίδας» που ξεκλήρισε μία οικογένεια για λίγα ενοίκια το 2022 πάει την υπόθεση στο Εφετείο
Reuters: Πώς ο Άσαντ μετέφερε νύχτα 60.000 - 80.000 σορούς θυμάτων του σε μυστική τοποθεσία από μαζικούς τάφους στη Δαμασκό
Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango που είχε πέσει από ύψος 150 μέτρων: Έρευνα για ανθρωποκτονία με ύποπτο τον γιο του
Ο «εκτελεστής της Ανδραβίδας» που ξεκλήρισε μία οικογένεια για λίγα ενοίκια το 2022 πάει την υπόθεση στο Εφετείο
Reuters: Πώς ο Άσαντ μετέφερε νύχτα 60.000 - 80.000 σορούς θυμάτων του σε μυστική τοποθεσία από μαζικούς τάφους στη Δαμασκό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα