Τροχαίο δυστύχημα με 18χρονο νεκρό στα Τρίκαλα - Το αυτοκίνητό του έπεσε σε χαντάκι
Τροχαίο δυστύχημα με 18χρονο νεκρό στα Τρίκαλα - Το αυτοκίνητό του έπεσε σε χαντάκι
Ο νεαρός οδηγός απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμμια του οχήματος, ωστόσο άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο
Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον επαρχιακό δρόμο Ρίζωμα – Ράξα κοντά στα Τρίκαλα, όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα, που οδηγούσε 18χρονος, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, ο νεαρός οδηγός εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που έσπευσε στο σημείο με δύο οχήματα για τον απεγκλωβισμό του. Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε βαριά τραυματισμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.
Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 18χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους του και την τοπική κοινωνία.
Η Τροχαία Τρικάλων διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
