Εξαφανίστηκε 52χρονη από την περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την εξαφάνιση 52χρονης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από την περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα εξαφανίστηκε στις 11 Οκτωβρίου, ενώ ο οργανισμός ενημερώθηκε για το περιστατικό μία ημέρα αργότερα, στις 12 Οκτωβρίου.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει ήδη δημοσιοποιήσει τα στοιχεία της προκειμένου να συνδράμει όποιος γνωρίζει κάτι για τον εντοπισμό της. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν την 52χρονη, τα ίχνη της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.
Ο οργανισμός προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Η Θεοδώρα Σεφέρη έχει ύψος 1,63 μ., καστανά μάτια, μαύρα μαλλιά και βάρος 55 κιλά.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ σακάκι, ασπρόμαυρη μπλούζα, γκρι παντελόνι φόρμας και μπεζ παπούτσια.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app.
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΕΦΕΡΗ, 52 ΕΤΩΝhttps://t.co/19Yq5c7UBG pic.twitter.com/vKQulZ9eO8— Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) October 12, 2025
