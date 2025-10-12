Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής τη νύχτα στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, πήραν φωτιά σταθμευμένες νταλίκες

🔥 Νύχτα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Δύο νταλίκες τυλίγονται στις φλόγες. Ο καπνός πυκνός, ο κίνδυνος μεγάλος. Και μέσα σε... Posted by Πυροσβέστες Νομού Ηρακλείου- Heraklion Firefighters on Saturday, October 11, 2025

Αναστάτωση επικράτησε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, λόγω φωτιάς σε νταλίκες που ήταν σταθμευμένες.'Αμεσα στο σημείο έφτασαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί όχι μόνο σε αλλά οχήματα αλλά και σε εγκαταστάσεις του λιμανιού.Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στα οχήματα. Τα αιτία πρόκλησης της φωτιάς ερευνά το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.