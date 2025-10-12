ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση και στα διόδια Αφιδνών

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής τη νύχτα στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, πήραν φωτιά σταθμευμένες νταλίκες
Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής τη νύχτα στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, πήραν φωτιά σταθμευμένες νταλίκες

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί - Προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε δύο φορτηγά

Αναστάτωση επικράτησε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, λόγω φωτιάς σε νταλίκες που ήταν σταθμευμένες.

'Αμεσα στο σημείο έφτασαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί όχι μόνο σε αλλά οχήματα αλλά και σε εγκαταστάσεις του λιμανιού.

🔥 Νύχτα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Δύο νταλίκες τυλίγονται στις φλόγες. Ο καπνός πυκνός, ο κίνδυνος μεγάλος. Και μέσα σε...

Posted by Πυροσβέστες Νομού Ηρακλείου- Heraklion Firefighters on Saturday, October 11, 2025


Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στα οχήματα. Τα αιτία πρόκλησης της φωτιάς ερευνά το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

