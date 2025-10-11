Συνεργασίες των δημόσιων ΑΕΙ με Yale, Harvard, Sorbonne και Columbia - 74 προγράμματα θα λειτουργήσουν το 2026-27

Πανεπιστήμια και οι αριθμοί

«Κάθε ένα από τα εγκεκριμένα προγράμματα θα έχει τις δικές του προδιαγραφές και τον δικό του κανονισμό, ωστόσο θα προβλέπεται ποσόστωση ευρωπαίων και διεθνών φοιτητών», εξήγησε.Εκτός από την παραπάνω συνεργασία, μεταξύ ΕΚΠΑ και Υale, ορισμένα από τα νέα, κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα που εγκρίθηκαν και που αναμένεται να αρχίσουν τη λειτουργία τους από το ακαδημαϊκό έτος 2026-27, είναι και τα εξής:Εξατομικευμένη Ιατρική στις πολυπαραγοντικές Οφθαλμικές Παθήσεις μέσω διεπιστημονικής προσέγγισηςΒιομηχανική Κατάλυση και Βιώσιμη ΕνέργειαΠαγκόσμια ΚίναΚρανιοπροσωπική ΜηχανικήΔιατροφή και ΒιωσιμότηταΤεχνολογία Βιόσιμων Υποδομών και Καινοτομία για το μέλλονΑνθρωπιστική δράση και συμπεριληπτική διαχείριση προκλήσεων της Δημόσιας και Ενιαίας ΥγείαςΤοπία πολιτιστικής κληρονομιάς και σχεδιασμόςΤο μικροβίωμα στην υγεία και την ασθένειαΕνδεικτικά, μερικά επιπλέον ονόματα των πανεπιστημίων του εξωτερικού που θα συνεργαστούν με τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια είναι τα εξής: King's College London, George Mason University, State University of New York, University Paris VIII, York University, Ludwig-Maximilians University, Sibelius Academy, Beijing Language and Culture University, Cyprus University of Technology.Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 12Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 7Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 6Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 5Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 4Ιόνιο Πανεπιστήμιο: 4Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 4Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 3Πανεπιστήμιο Κρήτης: 3Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 3Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 3Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 3Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 3Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: 3Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 2Πανεπιστήμιο Πατρών: 2Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: 2Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: 2Πανεπιστήμιο Πειραιώς: 1Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: 1Πάντειο Πανεπιστήμιο: 1