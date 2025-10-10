Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Υπό έλεγχο η φωτιά σε υπαίθριο χώρο με λάστιχα και σκραπ στον Ασπρόπυργο – Ακούστηκαν εκρήξεις, δείτε βίντεο
Στο σημείο έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα και επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς
Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο μετά τη 1 τα μεσάνυχτα της Παρασκευής η φωτιά που ξέσπασε στις 21:41, στον Ασπρόπυργο, πίσω από το νεκροταφείο και δίπλα σε πίστα καρτ.
Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί σε υπαίθριο χώρο, σε σημείο με λάστιχα και κοντέινερ, και δεν απειλήθηκαν κατοικίες.
Το thriassio.gr αναφέρει ότι ακούστηκαν εκρήξεις από υλικά σε παρακείμενες αποθήκες.
Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
