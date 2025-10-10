Υπό έλεγχο η φωτιά σε υπαίθριο χώρο με λάστιχα και σκραπ στον Ασπρόπυργο – Ακούστηκαν εκρήξεις, δείτε βίντεο

Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο μετά τη 1 τα μεσάνυχτα της Παρασκευής η φωτιά που ξέσπασε στις 21:41, στον Ασπρόπυργο, πίσω από το νεκροταφείο και δίπλα σε πίστα καρτ.Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί σε υπαίθριο χώρο, σε σημείο με λάστιχα και κοντέινερ, και δεν απειλήθηκαν κατοικίες.Το thriassio.gr αναφέρει ότι ακούστηκαν εκρήξεις από υλικά σε παρακείμενες αποθήκες.Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.