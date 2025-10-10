Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Στο νοσοκομείο Λαμίας κρατούμενος των φυλακών Δομοκού με φυματίωση
Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ πραγματοποίησε ελέγχους στους κρατούμενους και το προσωπικό, με test Mantoux, προκειμένου να διαπιστωθεί αν κάποιος είχε μολυνθεί από το βακτήριο της φυματίωσης
Τη δεύτερη εβδομάδα νοσηλείας του διανύει Έλληνας κρατούμενος των φυλακών Δομοκού ο οποίος νόσησε από φυματίωση.
Όλα ξεκίνησαν πριν δύο εβδομάδες όταν ο κρατούμενος εμφάνισε συμπτώματα της ασθένειας η οποία και διαπιστώθηκε από τους γιατρούς του Νοσοκομείου, όπου μεταφέρθηκε άμεσα και εξακολουθεί να παραμένει φρουρούμενος, για την θεραπεία του.
Το κρούσμα φυματίωσης σήμανε συναγερμό στο Κατάστημα Κράτησης του Δομοκού και υπό τον φόβο της εξάπλωσης της νόσου, που σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί ακόμα και σε θάνατο, δύο κλιμάκια γιατρών, ένα από τον ΕΟΔΥ και ένα από το νοσοκομείο της πόλης ανέλαβαν δράση.
Ακολούθησε έλεγχος των κρατουμένων και του προσωπικού, με test Mantoux, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι εξεταζόμενοι είχαν μολυνθεί από το βακτήριο της φυματίωσης.
Να σημειωθεί ότι ένας αριθμός test βγήκε θετικός στο βακτήριο και χρειάστηκε οι εξεταζόμενοι να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις (ακτινογραφίες, μαγνητικές) που θα έδειχναν αν επρόκειτο για φορείς του βακτηρίου ή για ενεργή και μεταδοτική μόλυνση.
Τα αποτελέσματα ήταν ευχάριστα αφού ουδείς δεν διαπιστώθηκε με ενεργή φυματίωση.
Ο ασθενής κρατούμενος που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο, αναμένεται να επιστρέψει στις φυλακές την ερχόμενη εβδομάδα του, αφού θα έχει ολοκληρώσει την θεραπεία του και θα έχει συμπληρώσει τις 18 ημέρες που απαιτούνται για την μη μετάδοση της νόσου.
