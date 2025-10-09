Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Διάσωση γυπαετού στο Ηράκλειο, πολίτες του έδωσαν νερό και ειδοποίησαν τις Αρχές – Δείτε φωτογραφίες
Ο γυπαετός ήταν στην άκρη του δρόμου, εμφανώς εξαντλημένος και αδύναμος να πετάξει
Μια συγκινητική σκηνή εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στα Λινοπεράματα Ηρακλείου στην Κρήτη όταν πολίτες βοήθησαν γυπαετό.
Ο γυπαετός ήταν στην άκρη του δρόμου, εμφανώς εξαντλημένος και αδύναμος να πετάξει. Σύμφωνα με το neakriti.gr, περαστικοί σταμάτησαν με τα αυτοκίνητά τους και έδωσαν νερό στο ζώο, ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ο γυπαετός, ένα από τα πιο επιβλητικά αρπακτικά της Κρήτης, έδειχνε να ανακτά σταδιακά δυνάμεις χάρη στην ανταπόκριση των πολιτών.
Το περιστατικό υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η ευαισθητοποίηση απέναντι στην άγρια ζωή και πόσο καθοριστικός μπορεί να αποδειχθεί ο ρόλος των πολιτών όταν εντοπίζουν ζώα που έχουν ανάγκη.
Δείτε φωτογραφίες:
