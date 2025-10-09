Διάσωση γυπαετού στο Ηράκλειο, πολίτες του έδωσαν νερό και ειδοποίησαν τις Αρχές – Δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Κρήτη Γυπαετός Διάσωση

Διάσωση γυπαετού στο Ηράκλειο, πολίτες του έδωσαν νερό και ειδοποίησαν τις Αρχές – Δείτε φωτογραφίες

Ο γυπαετός ήταν στην άκρη του δρόμου, εμφανώς εξαντλημένος και αδύναμος να πετάξει

Διάσωση γυπαετού στο Ηράκλειο, πολίτες του έδωσαν νερό και ειδοποίησαν τις Αρχές – Δείτε φωτογραφίες
4 ΣΧΟΛΙΑ
Μια συγκινητική σκηνή εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στα Λινοπεράματα Ηρακλείου στην Κρήτη όταν πολίτες βοήθησαν γυπαετό.

Ο γυπαετός ήταν στην άκρη του δρόμου, εμφανώς εξαντλημένος και αδύναμος να πετάξει. Σύμφωνα με το neakriti.gr, περαστικοί σταμάτησαν με τα αυτοκίνητά τους και έδωσαν νερό στο ζώο, ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο γυπαετός, ένα από τα πιο επιβλητικά αρπακτικά της Κρήτης, έδειχνε να ανακτά σταδιακά δυνάμεις χάρη στην ανταπόκριση των πολιτών.

Το περιστατικό υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η ευαισθητοποίηση απέναντι στην άγρια ζωή και πόσο καθοριστικός μπορεί να αποδειχθεί ο ρόλος των πολιτών όταν εντοπίζουν ζώα που έχουν ανάγκη.

Δείτε φωτογραφίες: 

gupaetos-kriti__4_
gupaetos-kriti__3_
gupaetos-kriti__2_
gupaetos-kriti__1_

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Τραμπ πανηγυρίζει για τη Μέση Ανατολή, ενώ Ισραήλ και Χαμάς δεν τα βρίσκουν για τους κρατούμενους

Γεωργιάδης: Δεν σας απήγαγε κανένας, πήγατε για τη selfie στη Γάζα – Πέρκα: Θα ξαναπάω

Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά πέτρινα αγάλματα
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης