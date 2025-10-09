Σεφ μόλις 12 ετών - Ο Στέλιος Γκοτζαμάνης από την Ξάνθη μαγειρεύει με πάθος και κέρδισε βραβείο με το εκμέκ κανταΐφι

«Ο Στέλιος από πολύ μικρός, από το νηπιαγωγείο ερχόταν μαζί μου στην κουζίνα», δήλωσε η μητέρα του

«Είμαστε περήφανοι που είναι μαθητής στο σχολείο μας»

«Δοκιμάσαμε και το υπέροχο γλυκό του το εκμέκ που ήταν ανώτερο από πολλούς μεγαλύτερους σεφ. Είμαστε πολύ περήφανο», δήλωσε η διευθύντρια του σχολείο του

Όπως περιέγραψε στο protothema.gr, «», ενώ από την ηλικία των 8 ετών άρχισε να ανεξαρτητοποιείται και να θέλει να κάνει συνταγές πάντα όμως με τη βοήθεια της που τον βοηθά στις κοπές ενώ τον εποπτεύει όταν ανοίγουν τα «μάτια» της κουζίνας.«Το όνειρο του είναι να γίνει σεφ. Όσο το θέλει και το αγαπάει, εγώ και ο σύζυγος μου θα τον στηρίζουμε εννοείται ή και ότι άλλο θέλει να ακολουθήσει επαγγελματικά» τόνισε η κ. Γκοτζαμάνη.Ως έναν εξαιρετικό παιδί με ήθος που πάντα είναι χαμογελαστό, περιγράφει ητον 12χρονο Στέλιο που με το γλυκό βραβείο τους έκανε όλους περήφανους.«Ο Στέλιος Γκοτζαμάνης είναι ένα εξαιρετικό παιδί με ήθος, ένα χαμογελαστό παιδί της πρώτης γυμνασίου που ήδη από τις πρώτες ημέρες που ήρθε στο σχολείο μας, έχει κάνει μια πολύ ωραία παρουσία., ο ίδιος είναι μόνο 12 χρονών και θέλω να πω ότι πραγματικά τον χαρήκαμε και επίσης δοκιμάσαμε και το υπέροχο γλυκό του το εκμέκ που ήταν ανώτερο από πολλούς μεγαλύτερους σεφ. Είμαστε πολύ περήφανοι» τόνισε η κ. Τάτσιου.