Σεφ μόλις 12 ετών - Ο Στέλιος Γκοτζαμάνης από την Ξάνθη μαγειρεύει με πάθος και κέρδισε βραβείο με το εκμέκ κανταΐφι
Διατηρεί σελίδα στο Facebook, όπου ανεβάζει βίντεο με τις συνταγές του - Ποια είναι η συμβουλή του στους συνομήλικούς του - Τι δήλωσε η διευθύντρια του σχολείου του στην Ξάνθη
Στην ηλικία των 12 ετών τα παιδιά αδυνατούν να κάνουν μόνα τους ακόμα και ένα απλό τοστ. Στην περίπτωση, όμως, του 12χρονου Στέλιου Γκοτζαμάνη από την Ξάνθη τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, αφού μπορεί να μαγειρέψει, με περισσή άνεση και αγάπη, δεκάδες φαγητά και γλυκά αφού πρώτα όμως ρίξει και μια ματιά στα βίντεο του αγαπημένου του σεφ, Άκη Πετρετζίκη.
Ο 12χρονος, μάλιστα, πρόσφατα κέρδισε το βραβείο του μικρότερου σε ηλικία σεφ στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Παραδοσιακών Γλυκών, που έγινε στον Ίασμο Ροδόπης, καταπλήσσοντας επισκέπτες και επαγγελματίες σεφ για το εκμέκ κανταΐφι που έφτιαξε με υπομονή και αγάπη μπροστά στα μάτια τους.
Ο 12χρονος είναι μαθητής στην Α τάξη του 2ου Γυμνασίου Ξάνθης και όπως είπε στο protothema.gr είναι «πολύ χαρούμενος για το βραβείο», ενώ οι φίλοι του και οι συμμαθητές του στο σχολείο του δίνουν συγχαρητήρια, ζητώντας του μάλιστα να τους πάει γλυκά και φαγητά για να τα δοκιμάσουν.
«Οι φίλοι μου λένε συγχαρητήρια και μπράβο και να τους πάω και εκείνους γλυκό» δήλωσε με χαρά ο 12χρονος σεφ, που όπως είπε στον ελεύθερο χρόνο μαγειρεύει στην κουζίνα του σπιτιού του και μάλιστα διατηρεί και σελίδα στο Facebook, όπου ανεβάζει βίντεο με τις συνταγές του.
Ο μικρός βραβευμένος σεφ λατρεύει τις συνταγές του Άκη Πετρετζίκη, τις οποίες συμβουλεύεται διαρκώς πριν εισέλθει στην κουζίνα και αρχίσει να μαγειρεύει κάνοντας μάλιστα δικές του παραλλαγές, ενώ στη σελίδα του στο facebook «Μαγειρεύοντας με τον junior chef Στέλιο Γκοτζαμάνη» ανεβάζει βίντεο με τις συνταγές του.
Το αγαπημένο του φαγητό πάντως, όπως είπε στο protothema.gr, «είναι τα μακαρόνια με άσπρη σάλτσα».
Για τη μητέρα του, δημοσιογράφο και διευθύντρια της ιστοσελίδας NewsGreece, Στελίνα Γκοτζαμάνη, η βράβευση του γιου της στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας ήταν από τις ωραιότερες ειδήσεις της ζωής της.
Η συμβουλή του στους συνομήλικούς του: «Να μην είναι κολλημένοι στα κινητά»Κατά άλλα ο μικρός σεφ, όπως περιέγραψε στο protothema.gr, «διαβάζω και μου αρέσει να κάνω βόλτες με τους φίλους μου», ενώ σε ερώτηση μας για τη βία στα σχολεία και τα περιστατικά bullying και ποια συμβουλή θα έδινε στους συνομήλικούς του είπε «να κάνουν αυτό που αγαπάνε και να μην είναι κολλημένοι στα κινητά τηλέφωνα. Να προσπαθήσουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, τη μαγειρική ή ότι άλλο αγαπάνε».
Όπως περιέγραψε στο protothema.gr, «ο Στέλιος από πολύ μικρός, από το νηπιαγωγείο ερχόταν μαζί μου στην κουζίνα», ενώ από την ηλικία των 8 ετών άρχισε να ανεξαρτητοποιείται και να θέλει να κάνει συνταγές πάντα όμως με τη βοήθεια της που τον βοηθά στις κοπές ενώ τον εποπτεύει όταν ανοίγουν τα «μάτια» της κουζίνας.
«Το όνειρο του είναι να γίνει σεφ. Όσο το θέλει και το αγαπάει, εγώ και ο σύζυγος μου θα τον στηρίζουμε εννοείται ή και ότι άλλο θέλει να ακολουθήσει επαγγελματικά» τόνισε η κ. Γκοτζαμάνη.
«Ο Στέλιος Γκοτζαμάνης είναι ένα εξαιρετικό παιδί με ήθος, ένα χαμογελαστό παιδί της πρώτης γυμνασίου που ήδη από τις πρώτες ημέρες που ήρθε στο σχολείο μας, έχει κάνει μια πολύ ωραία παρουσία.
Είμαστε πραγματικά πολύ περήφανοι που συμμετείχε στο Φεστιβάλ, ο οποίος ήταν ένας διαγωνισμός ανεξάρτητου ηλικίας, ο ίδιος είναι μόνο 12 χρονών και θέλω να πω ότι πραγματικά τον χαρήκαμε και επίσης δοκιμάσαμε και το υπέροχο γλυκό του το εκμέκ που ήταν ανώτερο από πολλούς μεγαλύτερους σεφ. Είμαστε πολύ περήφανοι» τόνισε η κ. Τάτσιου.
«Είμαστε περήφανοι που είναι μαθητής στο σχολείο μας»Ως έναν εξαιρετικό παιδί με ήθος που πάντα είναι χαμογελαστό, περιγράφει η Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ξάνθης, Έλενα Τάτσιου τον 12χρονο Στέλιο που με το γλυκό βραβείο τους έκανε όλους περήφανους.
