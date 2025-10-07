Όταν ένα σχολείο μετατρέπεται σε... δικαστήριο: Μια θεατρική παράσταση ανάμεσα σε κοινωνικό δράμα και σουρεαλιστική κωμωδία
Όταν ένα σχολείο μετατρέπεται σε... δικαστήριο: Μια θεατρική παράσταση ανάμεσα σε κοινωνικό δράμα και σουρεαλιστική κωμωδία

Βασισμένο στο σενάριο του Radu Jude (Χρυσή Άρκτος Βερολίνου 2021), σε διασκευή Κατερίνας Παπαναστασάτου και σκηνοθεσία Σωτήρη Ρουμελιώτη - Πρεμιέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Όταν ένα σχολείο μετατρέπεται σε... δικαστήριο: Μια θεατρική παράσταση ανάμεσα σε κοινωνικό δράμα και σουρεαλιστική κωμωδία
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παρουσιάζεται στο θέατρο η κοινωνική κωμωδία «Ατυχές πήδημα ή Παλαβό πορνό», που βασίζεται στο σενάριο της ομότιτλης, βραβευμένης με τη Χρυσή Άρκτο του Φεστιβάλ Βερολίνου 2021, κινηματογραφικής ταινίας του Radu Jude. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Σωτήρη Ρουμελιώτη, ανεβαίνει στο ΠΛΥΦΑ, από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου. Τους ρόλους ερμηνεύει ένα εξαιρετικό σύνολο ηθοποιών: Άγγελος Ανδριόπουλος, Ελένη Βαΐτσου, Ελένη Δαφνή, Σπύρος Σουρβίνος.

H προπώληση ξεκινάει με προσφορά early bird 10 ευρώ.

Υπόθεση

Όταν ένα βίντεο με ιδιωτικές ερωτικές στιγμές μιας δασκάλας δημοτικού διαρρέει στο διαδίκτυο, οι γονείς των μαθητών αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους!

Σχολική συνέλευση ή λαϊκό δικαστήριο; Αγωνία για το μέλλον των παιδιών μας ή μια ακόμη αφορμή για δημόσιο κανιβαλισμό; Κοινωνικό δράμα ή σουρεαλιστική κωμωδία;

Βασισμένη στο ανατρεπτικό σενάριο του βραβευμένου Ρουμάνου δημιουργού Radu Jude, η θεατρική διασκευή φέρνει την ιστορία στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Με καυστικό χιούμορ, απρόσμενες ανατροπές και διαρκείς συγκρούσεις, μια απλή συζήτηση γονέων και εκπαιδευτικών μετατρέπεται σε αληθινή μονομαχία γύρω από τα ταμπού της σεξουαλικότητας, τους κοινωνικούς ρόλους, την ευθύνη του γονέα και τα όρια ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο βίο.

Σε μια κοινωνία που ζει μέσα από εικόνες και εύκολες κρίσεις, οι άνθρωποι βρίσκονται όλο και πιο εκτεθειμένοι στην αδηφάγα αγοραία κριτική, ειδικά μέσω του διαδικτύου. Όταν όμως έρχεται η ώρα να συζητήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο – χωρίς να παρεμβάλλονται ανάμεσά μας οθόνες και εφαρμογές – οι μάσκες της προοδευτικότητας πέφτουν με θόρυβο και οι βαθιά ριζωμένες κοινωνικές προκαταλήψεις αποκαλύπτονται με τραγελαφική γλαφυρότητα.

 Διασκευή: Κατερίνα Παπαναστασάτου 
Σκηνοθεσία/ Σχεδιασμός φωτισμών: Σωτήρης Ρουμελιώτης 
Σκηνικά: Αιμιλία Κακουριώτη 
Κοστούμια: Θεανώ Τσαλόγλου Μουσική: Γιώργος Χρυσικός
Παίζουν: Άγγελος Ανδριόπουλος, Ελένη Βαΐτσου, Ελένη Δαφνή, Σπύρος Σουρβίνος

Φωτογραφίες / trailer: Αναστασία Γιαννάκη
Γραφιστική επιμέλεια: Βάγια Κεκέ Διαχείριση social: Στέλλα Θεολόγου
Επικοινωνία-Προβολή στα Μ.Μ.Ε: Ανζελίκα Καψαμπέλη
Παραγωγή: Θεατρική Ομάδα Γέφυρα

Πληροφορίες

ΠΛΥΦΑ ΚΤΗΡΙΟ 7Γ
Κορυτσάς 39, Αθήνα 104 47

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Πρεμιέρα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου Δευτέρα & Τρίτη, 21.00 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 70’ 

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Early bird: 10 ευρώ 15 ευρώ 12 ευρώ (μειωμένο)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: ΑΤΥΧΕΣ ΠΗΔΗΜΑ Η' ΠΑΛΑΒΟ ΠΟΡΝΟ | Εισιτήρια online! | More.com

