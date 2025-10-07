Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες, τοπικές καταιγίδες και στην Αττική - Βελτίωση του καιρού από Πέμπτη έως Τρίτη προβλέπει ο Καντερές, πότε επιστρέφουν οι μπόρες

Συμπεράσματα των δυο πρώτων φθινοπωρινών συστημάτων Θα τελειώσει το πρώτο 10ήμερο του Οκτωβρίου με την επίδραση 2... Posted by Καντερές Νίκος - Kanteres Nikos on Tuesday, October 7, 2025

Αναλυτικά η πρόβλεψη της ΕΜΥ

Ο καιρός αύριο, Τετάρτη

«Συμπεράσματα των δυο πρώτων φθινοπωρινών συστημάτων!Θα τελειώσει το πρώτο 10ήμερο του Οκτωβρίου με την επίδραση 2 βαρομετρικών χαμηλών σε ότι αφορά τον υετό, δηλαδή βροχές, χιόνια και καταιγίδες.Το πρώτο και πολύ ισχυρό χαμηλό έδωσε πολλές βροχές μέτριες έως ισχυρές, που ήταν ευεργετικές για τη γεωργία, τον υδροφόρο ορίζοντα, τα δάση και το περιβάλλον και τον άνθρωπο γενικά.Οι βροχές έπεσαν σε ολόκληρη τη χώρα και μάλιστα σε πολλές περιοχές έφτασαν τις κανονικές τιμές, δηλαδή τα ύψη βροχής ήταν όσο πέφτει στη διάρκεια του Οκτωβρίου.Αποτέλεσμα ήταν σε αρκετές περιοχές λίμνες, όπως η λίμνη Πλαστήρα να δεχτεί πολλά νερά από τα γύρω βουνά. Στον Μόρνο τα ύψη βροχής δεν ήταν μεγάλα γύρω στα 20 με 40 χιλιοστά.Το δεύτερο χαμηλό, καμμία σύγκριση με εκείνο στην αρχή του μήνα, οι βροχές που έδωσε, χθες (6/10), ήταν γενικά ασθενείς στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση βασικά τη δυτική Πελοπόννησο, νησιά του Ιονίου, όπως στη Ζάκυνθο, την Αιτωλοακαρνανία, μερικώς την Ήπειρο και Θράκη.Στο Μόρνο τα ύψη που σημειώθηκαν ήταν 15 με 20 χιλιοστά.Για το Μόρνο έρχεται να επιβεβαιωθεί ένα από τα συμπεράσματα που είχαν εξαχθεί από την παρακολούθηση και μελέτη της επιστημονικής επιτροπής που είχε γίνει πριν 33 χρόνια, ενόψει της διαφαινόμενης τότε λειψυδρίας.Δηλαδή βαρομετρικά χαμηλά που έρχονται από τα δυτικά πρέπει να είναι πολύ ισχυρά για να ξεπεράσουν 2-3 ορεινούς όγκους, οπως της Αιτωλοακαρνανίας και νησιών Ιονίου για να πέσουν πολλά νερά στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του Μόρνου, εκτός από τις περιπτώσεις καταιγίδων.Σε ότι αφορά την εξέλιξη σήμερα Τρίτη και λιγότερο αύριο Τετάρτη, λόγω αστάθειας θα σημειωθούν τοπικές παροδικές βροχές, ενώ θα υπάρχουν και διαστήματα ηλιοφάνειας που θα είναι περισσότερα την Τετάρτη.Από τη Πέμπτη έως και την άλλη Τρίτη τουλάχιστον δεν προβλέπεται άλλη αξιόλογη μεταβολή αλλά ο φετινός Οκτώβριος έχει και άλλον υετό, δηλαδή βροχές αλλά και χιόνια.Σε ότι αφορά τη κύμανση του υδραργύρου η θερμοκρασία θα κυμαίνεται κάτω από τα κανονικά επίπεδα και η ψύχρα ή το κρύο, ανάλογα από τη περιοχή θα είναι αισθητά και προφανώς το ντύσιμο και η θέρμανση».Βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.Οι άνεμοι στα δυτικά και νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗΚαιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση στα ανατολικά.Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚαιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚαιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια και τα νότια τοπικά 6 πρόσκαιρα 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗΚαιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες.Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στα βόρεια θα στραφούν γρήγορα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΚαιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 με 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.ΑΤΤΙΚΗΚαιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚαιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 βαθμούς και στα δυτικά και νότια τοπικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.