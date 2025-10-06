Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ένα ταξίδι αιώνων στα Μοναστήρια της Κόνιτσας: Οι πέτρινοι μάρτυρες της ιστορίας
Ένα ταξίδι αιώνων στα Μοναστήρια της Κόνιτσας: Οι πέτρινοι μάρτυρες της ιστορίας
Ιστορικές τοποθεσίες σε μία από τις πιο απομονωμένες γωνιές της Ελλάδας
Αν και η Κόνιτσα είναι συνυφασμένη με τις απότομες χαράδρες του Αώου και τα καταπράσινα δάση της Βόρειας Πίνδου, λίγοι φαντάζονται ότι αυτή η ακριτική γωνιά της Ελλάδας κρύβει σημεία γεμάτα χρώματα, αντιθέσεις και ήχους που ανακαλούν μια άλλη εποχή. Στο τοπίο αυτό, όπου η φύση παραμένει σχεδόν ανέγγιχτη και η αίσθηση του αποτραβηγμένου χώρου κυριαρχεί, δεν είναι τυχαίο ότι αναπτύχθηκε ο μοναχισμός σε τόπους μακριά από τα βλέμματα, μέσα στη σιωπή και τη μεγαλοπρέπεια των βουνών.
Μονή Παναγίας Στομίου
Χτισμένη ανάμεσα στις απότομες χαράδρες της Τύμφης, η Μονή Παναγίας Στομίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Κόνιτσας, με ιστορία που μαρτυρά την αδιάκοπη παρουσία του μοναχισμού στην περιοχή. Το πρώτο μοναστήρι ιδρύθηκε το 1442 στις πλαγιές της Τραπεζίτσας, ενώ το 1774, για λόγους που δεν έχουν καταγραφεί στις πηγές, μεταφέρθηκε στη σημερινή τοποθεσία του. Κατά την Κατοχή υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή από τους Γερμανούς, με τον κυρίως ναό να διασώζεται σχεδόν ανέπαφος, στοιχείο που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη συμβολική του αξία.
Σήμερα, η Μονή Στομίου παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοναστήρια της περιοχής, γνωστή για τα θρησκευτικά κειμήλια που φυλάσσονται στο εσωτερικό της. Ταυτόχρονα αποτελεί αγαπημένο προορισμό για τους λάτρεις της πεζοπορίας, καθώς εντάσσεται σε μια εντυπωσιακή διαδρομή που ξεκινά από την Κόνιτσα και προσφέρει στον επισκέπτη μοναδική θέα προς τον ποταμό Αώο και το επιβλητικό ορεινό τοπίο της Πίνδου.
