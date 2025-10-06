Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν κι έστειλαν στο νοσοκομείο έναν 46χρονο μετά από διαπληκτισμό - Τρεις συλλήψεις
Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν κι έστειλαν στο νοσοκομείο έναν 46χρονο μετά από διαπληκτισμό - Τρεις συλλήψεις

Οι συλληφθέντες, δύο 43χρονοι κι ένας 53χρονος, υπήκοοι Καζακστάν και Ρωσίας, αντιστάθηκαν στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή τους

Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν κι έστειλαν στο νοσοκομείο έναν 46χρονο μετά από διαπληκτισμό - Τρεις συλλήψεις
Τρία άτομα συνελήφθησαν στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, επειδή επιτέθηκαν και χτύπησαν 46χρονο, έπειτα από μεταξύ τους διαπληκτισμό, για άγνωστη αιτία.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, φέροντας τραύματα στο πρόσωπο και το αριστερό χέρι.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα εντοπίστηκαν κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων, ενώ κατά τη σύλληψή τους φαίνεται να προέβαλαν αντίσταση και ένας εξ αυτών απείλησε τους αστυνομικούς.

Οι συλληφθέντες, δύο 43χρονοι κι ένας 53χρονος, υπήκοοι Καζακστάν και Ρωσίας, οδηγούνται στον εισαγγελέα με την εις βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία (κατά περίπτωση για επικίνδυνη σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και απειλή).

