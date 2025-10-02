Κακοποιούσε σκύλο στη μέση του δρόμου στον Βόλο: Νεαρές τον κατήγγειλαν και τον κυνήγησαν για να μη φύγει

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Απολογούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο δεν έπεισε το δικαστήριο

Περιστατικό κακοποίησης σκύλου σημειώθηκε την Τετάρτη (1/10) στο πάρκο της οδού Περραιβού στον Βόλο.

Άνδρας ηλικίας 45 ετών σε κατάσταση μέθης χτυπούσε ανελέητα τον σκύλο του, σύμφωνα με το taxydromos.gr. Τον κρατούσε ακινητοποιημένο στο έδαφος και τον χτυπούσε στο κεφάλι με τα χέρια του, προκαλώντας αναστάτωση σε όσους περνούσαν από το σημείο.

Δύο νέες κοπέλες βλέποντας το περιστατικό ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και όταν τον είδαν να απομακρύνεται για να διαφύγει, τον κυνήγησαν με σκοπό να τον σταματήσουν. Ο 45χρονος συνελήφθη από την αστυνομία σε μικρή απόσταση από το σημείο.

Απολογούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Είπε ότι πήρε το ζώο στην κατοχή του, όταν αποφυλακίστηκε πριν από δύο μήνες και ισχυρίστηκε ότι το αγαπάει και πως τώρα που ετοιμάζεται να ξεκινήσει εργασία, θα αναλάβει όλες τους τις υποχρεώσεις για τον εμβολιασμό του σκύλου και ό, τι ακριβώς προβλέπει η νομοθεσία.

Δεν έπεισε το δικαστήριο, όπου νωρίτερα οι κοπέλες περιέγραψαν αναλυτικά το σκηνικό βίας ξεσπώντας κατά διαστήματα σε κλάματα για τις βασανιστικές στιγμές που περνούσε το ζώο στα χέρια του. Μάλιστα, η μία ανέφερε ότι τον είχε ξαναδεί να συμπεριφέρεται με βιαιότητα στον σκύλο.

Ο 45χρονος κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών και χρηματική ποινή 360 ημερήσιων μονάδων προς 30 ευρώ την ημέρα, χωρίς αναστολή, με έφεση που να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

